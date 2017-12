Muzeul de Artă „Dinu şi Sevasta Vintilă” din Topalu, redeschis publicului

Muzeul de Artă „Dinu şi Sevasta Vintilă” din Topalu, secţie a Muzeului de Artă din Constanţa, a fost redeschis, ieri, publicului larg, după aprox. un an, perioadă în care a parcurs un amplu proces de reabilitare. La eveniment au participat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, primarul comunei Topalu, Gheorghe Murat, precum şi numeroşi locuitori ai comunei. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, a tăiat panglica inaugurală a muzeului renovat, fiind întîmpinat de locuitorii comunei Topalu în mod tradiţional, cu pîine şi sare. „Este o zi importantă pentru judeţul nostru şi comuna Topalu. Împreună cu colegii din Consiliul Judeţean Constanţa, Consiliul Local Topalu şi primarul acestei localităţi, în trei ani, am făcut un cămin cultural unde se desfăşoară acte de cultură, am realizat alimentarea cu apă a comunei. La Topalu este singurul muzeu din mediul rural din ţară”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu. La rîndul său, directorul Muzeului de Artă „Dinu şi Sevasta Vintilă”, dr. Doina Păuleanu, a precizat că este o bucurie faptul că instituţia a fost reabilitată şi a mulţumit Consiliului Judeţean Constanţa pentru sprijinul acordat.

După o perioadă de 30 de ani, Muzeul de Artă „Dinu şi Sevasta Vintilă” a fost supus unui proces de reabilitare care a constat în refacerea tavanelor, a acoperişului şi înlocuirea pavimentului. Procesul de reabilitare a fost suportat financiar de Consiliul Judeţean Constanţa, care a alocat două miliarde şi jumătate de lei vechi. „Consiliul Judeţean Constanţa bagă bani în cultură. Acest muzeu trebuie introdus în circuitul turistic, am vorbit cu agenţii de turism la tîrgurile la care Consiliul Judeţean a participat”, a precizat preşedintele Consliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu. De altfel, acesta a vizitat cele 12 săli ale instituţiei muzeale din patrimoniul căreia fac parte 228 de lucrări de artă, opere create de artişti plastici importanţi ai artei româneşti: Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Iosif Iser, Oscar Han. „Mă impresionează tablourile unicat care au ca temă Dobrogea sau Balcicul, pictate de Iser, Tonitza”, a adăugat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu.

Doctorul Gheorghe Vintilă a donat comunei natale, Topalu, un muzeu de artă dedicat amintirii părinţilor săi, Dinu şi Sevasta Vintilă. Din anul 1961, instituţia de cultură a intrat în subordinea Muzeului de Artă din Constanţa. Pe lîngă impresionantul muzeu, colecţionarul a lăsat urmaşilor note referitoare la modul în care a achiziţionat lucrările de la plasticieni şi peripeţiile prin care a trecut. Potrivit dorinţei sale, la iniţiativa reprezentanţilor muzeului constănţean, doctorul Gheorghe Vintilă a fost reinhumat, în 1997, în curtea muzeului din Topalu. Mormîntul acestuia este străjuit de un bust de bronz, realizat în timpul vieţii de prietenul său, sculptorul Oscar Han.