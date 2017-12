Nadal și-a inaugurat propria academie de tenis

Spaniolul Rafael Nadal a inaugurat miercuri o academie de tenis care îi poartă numele în orașul său natal, Manacor, cu prilejul unei festivități la care a fost însoțit de tenismanul elvețian Roger Federer. „Este un vis devenit realitate și este o zi specială pentru mine”, a declarat Nadal, cu 14 trofee de Mare Șlem în palmares, la festivitatea de deschidere a edificiului ce ocupă o suprafață de 24.000 metri pătrați și la care au participat numeroase oficialități, inclusiv președinții ITF, David Hagerty, și ATP, Chris Kermode.

Centrul sportiv, în care s-au investit peste 15 milioane de euro, dispune de un minihotel, 26 terenuri de zgură, o sală de fitness, două piscine, un teren de minifotbal, o sală polisportivă etc. Imobilul va găzdui și birourile Fundației „Rafael Nadal”, alături de un muzeu al sportului național și internațional ce va fi dotat cu articole provenite din donațiile sportivilor. Federer, care are în palmares 17 trofee de Mare Șlem, l-a felicitat pe Nadal, cu care a jucat mai multe finale memorabile, pentru realizarea sa: „Este o idee mare, pentru că nici eu nu am o academie ca aceasta”.

În vârstă de 30 de ani, Nadal, care nu a mai jucat o finală din aprilie, la Barcelona, nu exclude varianta de a a renunța la participarea la Turneul Campionilor de la Londra, programat în perioada 13-20 noiembrie. În acest an, el a obținut doar două titluri, ambele pe zgură, la Monte Carlo și Barcelona.

