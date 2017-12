N-au împlinit bine 15 ani, dar sunt... mame

De ceva timp, medicii se confruntă cu situații pe care nu și le-ar imaginat la începutul carierei: paciente care aduc pe lume copii, deși chiar ele sunt... copii. ”Când a intrat în cabinetul meu și mi-a spus că trebuie să nască am crezut, inițial, că poate glumește. Nu a fost așa. Nu avea 15 ani, dar urma să devină mamă”, a declarat, pentru ”Telegraf”, un medic ginecolog constănțean. S-ar părea că, în ultimii ani, numărul tinerelor care devin mame la vârste fragede este tot mai alarmant. De exemplu, numai anul trecut, au devenit mame până în vârsta de 19 ani 18.600 de tinere. Din acestea 662 nu aveau nici măcar 15 ani. Cele mai multe sunt de la țară, potrivit Ministerul Sănătăţii (MS), care a răspuns la solicitarea agenţiei Mediafax.

STATISTICI Mai exact, în 2014 au născut 18.595 de fete care aveau până în 19 ani, dintre care 12.399 sunt din mediul rural şi 5.534 din urban. Alte 17.933 aveau între 15 şi 19 ani când au născut, dintre care 12.399 din mediul rural şi 5.534 din urban. Anul trecut au fost înregistrate 13.329 de noi gravide care aveau până în 19 ani, 654 dintre ele cu vârsta sub 15 ani şi 12.675 între 15 şi 19 ani. Dintre minorele sub 15 ani nou depistate gravide anul trecut, cele mai multe sunt din judeţele Iaşi (67), Călăraşi (62), Dolj (54), Mureş (34) etc. Tulcea este singurul judeţ care nu a raportat nicio minoră sub 15 ani gravidă. Cele mai multe sarcini depistate la grupa de vârstă 15-19 ani au fost înregistrate în judeţele Dolj (1.443), Bistriţa-Năsăud (821), Iaşi (782), Mureş (499), Vaslui (489), Bacău (448), Prahova (388), Suceava (338), Sibiu (336). Și Constanța este în acest top, cu un număr de 333. Şi la această categorie de vârstă, judeţul Tulcea a raportat cele mai puţine cazuri de sarcină. La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa au existat perioade când, într-o singură lună au existar chiar şi câte 22 de paciente, mame minore.

Ce spun medicii...

Copilele habar nu au însă că organismul lor nu este pregătit pentru a deveni mame și că sunt și situații când viața le este pusă în pericol. „De multe ori se impune naşterea prin operaţia cezariană, influenţând pronosticul fertil ulterior al pacientei. Dar şi copilul copilului poate avea probleme de dezvoltare intrauterină pentru că toate organele din interiorul acelei mămici nu sunt suficient de maturate pentru a da naştere unui copilaş”, a explicat şeful Clinicii Obstetrică Ginecologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Vlad Tica. Tot medicul șef a explicat că ”sarcina în cazul pacientelor la o vârstă foarte tânără are importante complicații, precum amenințare de naștere prematură, placentații anormale, suferință fetală intrauterină cronică sau acută, cu restricții de creștere intrauterină”. ”De asemenea, în timpul nașterii pot apărea probleme deoarece bazinul osos nu este, în cele mai multe situații, pregătit şi suficient de matur pentru a putea permite o naștere pe cale vaginală, ceea ce implică de foarte multe ori poziții vicioase ale copilului, fie că nu este în prezentație craniană, fie că aceasta este o prezentație deflectată”, a explicat profesorul.