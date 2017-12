NĂVODARI - Disputa între primarul PD şi consilierii locali PNL şi PSD continuă

Primarul oraşului Năvodari, Tudorel Calapod, i-a acuzat ieri, într-o conferinţă de presă, pe consilierii locali PSD şi PNL că au ciuntit bugetul pentru 2008, tăind fondurile alocate pentru asfaltare, iluminat public sau canalizare în oraş. Primarul a declarat că pentru proiectul de asfaltare a alocat în bugetul pentru 2008 fonduri în valoare de 11.700 mii lei, iar prin amendamentul propus de consilierii social-democraţi şi liberali în ultima şedinţă de Consiliu Local (CL) s-au alocat zero lei. Conform spuselor lui Calapod, nealocarea de fonduri pentru aceste proiecte pune în pericol credibilitatea Primăriei Năvodari, care a emis obligaţiuni pentru efectuarea acestor lucrări, a căror valoare trebuie să o ramburseze. “Este păcat că se întîrzie lucrările. Firmele care au contractat proiectele vor da în judecată CL, iar consilierii PNL şi PSD vor fi buni de plată“, a declarat primarul. Consilierul PSD Nicolae Matei a declarat însă că asfaltarea ar fi trebuit să se facă pe perioada întregului mandat şi nu în ultima jumătate de an. “Asfaltarea nu se face în prag de alegeri, nu cu firme fantomă, nu pe perioada iernii şi sub nicio formă, prin îndatorarea oraşului pe o perioadă de 25 de ani“, a declarat Matei. El a mai spus că o firmă care se ocupă de asfaltări dă o garanţie de şase luni sau un an pentru lucrările pe care le execută, iar dacă aceste lucrări se realizează pe timpul iernii, peste şase luni, covorul asfaltic va fi afectat, deci va trebui refăcut. “Am amendat bugetul elaborat de primar în aşa fel încît el să cuprindă obiectivele cu adevărat importante pentru năvodăreni. Nu vom accepta să se aloce aiurea bani din bugetul local pentru nişte proiecte care nu se realizează. Proiectul de asfaltare este cuprins în programul de investiţii al primarului în ultimii trei ani, dar nu s-a realizat nimic“, a mai spus Matei.