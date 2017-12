Ne așteaptă temperaturi mai ridicate decât în mod normal

Temperaturile din aceste zile sunt cu mult peste normalul perioadei, avertizează meteorologii. Avem vreme de primăvară cu mult înainte ca în calendar să întoarcem pagina la luna martie. Meteorologii estimează și pentru următoarele două săptămâni o vreme în general caldă, dar și cu ploi, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă până pe 7 martie. La nivelul Dobrogei, vremea va fi deosebit de caldă în primele zile ale intervalului, când media regională a maximelor va fi de 14 - 17 grade Celsius, iar cea a minimelor de 7 - 9 grade C. Astfel, marți, 23 februarie, cerul va fi variabil, mai mult înnorat. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 23 grade C, iar cele minime între 7 și 10 grade C. De miercuri, 24 februarie, temperatura aerului va fi în scădere, însă până la sfârșitul intervalului variațiile nu vor fi semnificative, valorile menținându-se mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Miercuri, maxima nu va mai depăși 15 grade, iar joi, 25 ianuarie - 9 grade C.

Pe tot parcursul celor două săptămâni de prognoză, media valorilor diurne va fi de 9 - 11 grade C, iar a celor nocturne de 3 - 5 grade C. Ploile își vor face apariția după 23 februarie, însă probabilitatea va fi mai mare în jurul datelor de 24 și 27 februarie, dar și după 1 martie.

CUM VA FI VREMEA LA MUNTE La munte, pe 23 februarie, valorile termice, în special cele diurne, vor fi mult mai ridicate decât în mod normal în această perioadă. Media maximelor va fi de 8 - 9 grade C, iar a minimelor de la zero la două grade Celsius. Pe 24 februarie, vremea se va răci, iar după această dată, variațiile termice nu vor fi semnificative, valorile menținându-se apropiate de cele normale specifice perioadei. După 25 februarie, media valorilor diurne va fi cuprinsă între zero și 3 grade C, iar a celor nocturne între -6 și -3 grade C. Temporar vor fi precipitații mixte, mai ales în jurul datelor de 24 și 27 februarie, dar și după data de 1 martie. Estimările meteo sunt realizate de ANM, pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.