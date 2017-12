Ne mor cei mai mulţi copii din Europa

Rata mortalităţii infantile în România este extrem de îngrijorătoare, spun specialiştii. Şeful Secţiei de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Elias, prof. dr. Radu Vlădăreanu, a declarat că, în 2009, 2.250 de copii, cu vârste cuprinse între zero luni şi un an, au murit, în ţara noastră, ceea ce a dus la o rată a mortalităţii de 10,1%, îngrijorătoare, după cum spune medicul, fiind cea mai mare din Europa. Profesorul a precizat că 30% din nou-născuţii cu vârste cuprinse între zero luni şi un an au ca şi cauză a morţii pneumonia şi virozele respiratorii, lucruri inacceptabile în alte ţări civilizate. De asemenea, potrivit medicului, o altă cauză de deces la nou-născuţi o reprezintă malformaţiile congenitale. Şi la nivelul judeţului Constanţa a fost întreprins un studiu efectuat, timp de cinci ani, de o echipă de medici neonatologi din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Din acesta a reieşit că mortalitatea a crescut în rândul bebeluşilor depistaţi cu malformaţii congenitale severe.

POTRIVIT DATELOR INTERNAŢIONALE, ÎN FIECARE MINUT, ÎN LUME, O FEMEIE ÎNSĂRCINATĂ MOARE ŞI, ANUAL, PATRU MILIOANE DE COPII MOR ÎN PRIMELE 28 DE ZILE DE LA NAŞTERE

La rândul său, preşedintele Societăţii Române de Obstetrică şi Ginecologie, Gabriel Bănceanu, a susţinut că România stă mult mai bine în clasamentul european, aprox. la jumătatea acestuia, în ceea ce priveşte mortalitatea maternă, precizând că în cursul anului trecut au murit, în timpul naşterii şi în perioada de lăuzie, 31 de femei. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 15, au decedat din cauza emboliilor pulmonare şi a emboliilor la creier. Bănceanu a afirmat că, în lume, aproximativ 25% din decesele materne sunt provocate de sindromul hemoragic, care poate fi evitat în proporţie de 100% în ţările dezvoltate, unde nu mai poate fi considerat o cauză de deces. Pe de altă parte, preşedintele Societăţii Române de Obstetrică şi Ginecologie a menţionat că în 2008, în România, existau aprox. 2.500 de obstetricieni - ginecologi. “Mulţi fac rezidenţiatul la stat şi apoi umplu cabinetele private”, a susţinut Bănceanu.