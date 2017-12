Ne scoate din sărăcie un fond suveran?

11:01:21 / 22 Ianuarie 2017

fond suveran

Multe nebuloase si destule confuzii. 10 miliarde lei care lipsesc de la buget nu este egal cu cele 10 miliarde de euro. Ideea fondurilor suverane a aparut la tarile cu excedent de bani, din resurse limitate in timp (resurse petroliere). Noi vrem un fond de cheltuieli inainte de a avea si produce banii. Fondul suveran norvegian a devenit un fond global de pensii, care inmulteste banii, in afara tarii. Ori noi vrem doar sa evitam deficitul bugetar, sa facem datorie publica uriasa, ascunsa, sa facem loc de cresteri salariale pe locul lasat liber de investitiile publice (scoase in afara bugetului). Si prin fond (de fapt sunt 2) facem fabrici noi de stat, cand noi nu am reusit sa facem eficiente atatea gauri negre precum CFR Marfa, Oltchim, Tarom, etc.. Toata schema asta cu fonduri suverane noi ne propunem care presupune credite si obligatiuni noi o vom gira cu perlele coroanei ramase, resurse strategice precum Transgaz, Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transelectrica, etc. Cum de atatea ori am dat chix, din incompetenta sau hotie, riscam sa ajungem nu Grecia ci chiar Venezuela. Pe termen scurt va curge lapte si miere, dar cu o bomba ce ticaie alaturi.