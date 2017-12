Necesara învigorare

Spania are parte şi de un program favorabil la acest turneu final! După neaşteptatul eşec cu Elveţia, “La Furia Roja” are parte de o partidă lejeră, care să-i redea moralul zdruncinat după primul meci. Pentru că orice alt rezultat decât victoria campioanei europene este de neconceput în această seară, pe stadionul “Ellis Park” din Johannesburg! Honduras este, totuşi, o echipă ajunsă la turneul final graţie politicii de mondializare a fotbalului, iar “valoarea” echipei s-a văzut în meciul cu Chile, când sud-americanii au obţinut o victorie lejeră, chiar dacă la limită. În plus, Honduras continuă să aibă probleme cu accidentările, David Suazo nefiind refăcut, astfel că este puţin probabil să joace astăzi. De partea cealaltă este de aşteptat ca Vicente del Bosque să renunţe la Busquets şi să înceapă partida cu doi atacanţi de meserie - Villa şi Torres. Mai ales că atacantul lui Liverpool a revitalizat atacul naţionalei iberice în meciul cu Elveţia, după ce a intrat în joc. Prezenţa lui Iniesta în echipa de start este sub semnul întrebării, mijlocaşul catalan accidentându-se în meciul cu Elveţia. Dar Fabregas îl poate înlocui cu succes în orice moment. Interesant este faptul că unica partidă dintre cele două formaţii, disputată la turneul final al Campionatului Mondial din 1982, din Spania, s-a terminat la… egalitate!!!

Formaţiile probabile - Spania (antrenor Vicente del Bosque): Casillas - Sergio Ramos, Puyol, Pique, Capdevila - Iniesta (Fabregas), Xavi, Xabi Alonso, David Silva - David Villa, F. Torres; Honduras (antrenor Reinaldo Rueda): Valladares - Mendoza, Chavez, Figueroa, Izaguirre - Alvarez, W.Palacios, Guevara, Nunez - Pavon, Espinoza. Arbitri: Yuichi Nishimura - Toru Sagara (ambii din Japonia) şi Jeong Hae-sang (Coreea de Sud).