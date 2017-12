Neptun TV lansează astăzi grila de vară

Neptun TV (NTV) transmite, în acest sezon, sub deviza „Trăieşte vara!”. A pregătit producţii noi, ce vor aduce zilnic marea şi vacanţa în casele românilor. Startul noului sezon este dat astăzi, la 9.00, de emisiunea „Dimineţi pe val“, matinal transmis în direct de pe plaja Flora - Mamaia. Vedeta NTV Alina Sârbu şi Nick, fondatorul trupei N&D, le vor face telespectatorilor dimineţile mai frumoase! Formatul emisiunii este unul dinamic, iar conţinutul va fi variat: lecţii de lifestyle pentru o vacanţă reuşită, muzică bună, informaţiile de care ai nevoie pentru a începe o zi bună - meteo, horoscop, revista presei. Plus demonstraţii culinare în direct.

DISTREAZĂ-TE CU PERECHEA, LA „BEACH PARTY“! Din 27 iunie, NTV dă tonul distracţiei pe plaja din Mamaia, la „Beach party“ (joi - duminică, ora 18.00). Protagonişti vor fi Monica (ex-Angels), actorul de comedie Hari Gromoşteanu şi solistul Robert Cristian Nicolae. Petrecerea de pe plajă va avea toate ingredientele: concursuri, muzică, dans, mondenităţi, vedete, modă şi o rubrică intitulată „Găseşte-ţi perechea!“. Hari şi Monica vor experimenta metode de agăţat şi vor îndrepta săgeţile lui Cupidon către noile perechi, formate la „Beach Party“. Atmosfera va fi întreţinută de un DJ, iar la barul de pe plajă se vor prepara cocktailuri pentru petrecăreţi. Sâmbătă, 29 iunie, revine şi „Reporter de vacanţă“, cu Andreea Filip. Emisiunea, pe care o puteţi urmări în fiecare sâmbătă şi duminică, începând cu ora 20.30, introduce telespectatorii în povestea unei veri perfecte, oferindu-le ponturi de vacanţă, recomandări turistice şi informaţii utile.

„VORBE LA NISIP“, CU ELENA CALCAN Tot în acest sezon estival, Elena Calcan va realiza interviuri cu personalităţi reprezentative din diverse domenii de activitate, oameni cu greutate, valori autentice, în emisiunea „Vorbe la nisip“ (luni - vineri, de la ora 17.00). Discuţiile vor fi neconvenţionale, de la temă şi până la locul de desfăşurare - întotdeauna într-un cadru estival. De săptămâna viitoare, Gabriela Bădilă ne va spune care sunt locurile de pe litoral ce trebuie incluse în itinerariul de vacanţă, la „Bine, România!“ (luni - miercuri, începând cu ora 18.30). Telespectatorii pot găsi mai multe informaţii despre producţiile Neptun TV şi despre programul acestei veri accesând www.ntvonline.ro şi www.reporterntv.ro.