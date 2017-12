Noi nume confirmate la Liberty Parade 2011

Organizatorii ediţiei din acest an a Liberty Parade au anunţat primii artişti români care vor mixa pe litoral, pe 30 iulie. Aceştia sunt: DJ Optick, DJ Andi şi Liviu Hodor, Val Laville, Vika Jigulina, Adrian Eftimie şi Raoul Russu. Line-up-ul urmează să fie completat, în zilele următoare, cu DJ-ii de pe camioane şi cu cei care vor deschide evenimentul pe scenă. Imnul ediţiei din acest an a Liberty Parade se intitulează „Everybody Party (Noshy Remix)” şi este semnat de Keo vs VB. Piesa a fost aleasă de către un juriu format din DJ Andi, Liviu Hodor, DJ Optick şi Manuel Dinculescu, iar la rezultatul final au contribuit şi voturile publicului. Concursul a fost lansat în urmă cu câteva săptămâni, de către un cunoscut post de radio şi s-a adresat tuturor producătorilor de muzică electronică din România. În urma propunerilor primite, au fost alese cinci piese finaliste, printre care şi cele interpretate de Chris Diamons feat. Christian Green - „Sound of Music”, Snatt and Vix feat. Alexandra Bădoi - „Love My World”, Doi Deejay and Sunrise Sounds - „Positive” şi Sn8 and Vibah and Anyta - „Want to See You Dancing”.

Populara petrecere pe ritmuri de house, Liberty Parade, împlineşte, în acest an, un deceniu de distracţie maximă, prima ediţie având loc în 2001. Invitatul special al ediţiei este celebrul DJ internaţional Sharam. Petrecerea din această vară se va desfăşura pe data de 30 iulie. Ca şi în anii anteriori, iubitorii muzicii electronice vor petrece pe ritmuri… nebune, pe plaja dintre staţiunile Venus şi Saturn. Distracţia estivală anuală de la Liberty Parade Arena a devenit cel mai mare fenomen dance de stradă din ţară, astfel că, anual, zeci de mii de petrecăreţi dansează ore întregi pe traseul caravanei al cărei punct final este plaja dintre staţiunile amintite. Ajunşi la destinaţie, ei se dezlănţuie până în zori pe mixajele unora dintre cei mai importanţi DJ ai momentului. În anii anteriori, la platane s-au aflat nume cunoscute ale scenei electro-dance, precum Above & Beyond, Ferry Corsten, Planet Funk, Christian Green sau DJ Optic.