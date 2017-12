Noile liste cu medicamente compensate, amânate

Noile liste cu medicamente compensate vor intra în vigoare la 1 octombrie, şi nu pe 1 septembrie, cum s-a anunţat iniţial, în acest interval având loc o dezbatere publică pe acestă temă, a declarat, ieri, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă. El a mai precizat că metoda de calcul a preţului de referinţă pentru medicamentele din sublista C rămâne neschimbată până la 30 septembrie. “În intervalul 1-30 septembrie 2010 se definitivează noua modalitate de compensare a medicamentelor din sublista C, în vigoare şi se vor identifica produsele (medicamentele) real disponibile pe piaţă”, a adăugat Lucian Duţă. Modalitatea de compensare a medicamentelor de pe sublista C se defineşte la nivel de substanţă chimică activă (DCI) şi forme farmaceutice asimilabile, plecând de la “preţul minim per unitate terapeutică”. “Aceasta înseamnă că vom asigura compensarea medicamentelor generice aferente substanţei active, acolo unde există; acolo unde încă nu există înregistrate generice, vom plăti medicamentele originale. Deci, toţi pacienţii îşi vor primi medicamentele gratuite cu aceleaşi substanţe active ca până acum”, a adăugat preşedintele CNAS. Totodată, Lucian Duţă a precizat că, în interesul pacienţilor, va fi aplicat mecanismul cost-volum-rezultat, cu scopul eficientizării consumului de medicamente şi creşterii accesului asiguraţilor la tratament, conform indicaţiei terapeutice. “Prin acest mecanism, CNAS urmăreşte să acopere, din fondurile pe care le are la dispoziţie, o parte cât mai mare din nevoia de servicii de sănătate a asiguraţilor şi să nu plătească preponderent terapii scumpe, dar nu obligatoriu singurele eficiente, pentru un număr limitat de pacienţi. De asemenea, prin crearea unui parteneriat pentru sănătate cu producătorii de medicamente, urmărim finanţarea acelor terapii care îşi dovedesc, cu adevărat, eficienţa în tratarea afecţiunilor bolnavilor, astfel încât resursele financiare pot şi vor fi utilizate raţional, corect şi transparent, în spiritul creşterii accesibilităţii pacienţilor la terapii”, a explicat preşedintele CNAS.