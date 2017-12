Nominalizările la premiile MTV European Music

Cântăreţul american Justin Timberlake şi grupul Macklemore & Ryan Lewis conduc în topul artiştilor care au primit cele mai multe nominalizări, câte cinci, la MTV European Music Awards 2013. Justin Timberlake va concura la categoriile: Cel mai bun cântăreţ, Cel mai bun show live, Cel mai bun videoclip (pentru „Mirrors”), Cel mai bun cântăreţ american şi Cel mai bun look. Rapperul Macklemore şi producătorul Ryan Lewis vor concura la categoriile: Cel mai bun artist debutant, Cea mai bună piesă hip-hop, Cel mai bun concert, Cel mai bun cântăreţ american şi Cea mai bună piesă (pentru „Thrift Shop”). Lady Gaga, Justin Bieber, Miley Cyrus şi Robin Thicke au primit câte patru nominalizări. Lady Gaga şi Miley Cyrus se vor confrunta în categoria Cea mai bună cântăreaţă şi, alături de Robin Thicke, vor concura pentru mult râvnitul trofeu decernat la categoria Cel mai bun videoclip.

Gala MTV Video Music Awards va avea loc la Ziggo Dome din Amsterdam, pe 10 noiembrie. Evenimentul va fi prezentat de actorul american Will Ferrell. Show-ul va fi transmis de toate canalele MTV la nivel global, astfel că şi telespectatorii români vor putea urmări live, la MTV România, această gală care se doreşte a fi o celebrare a muzicii din întreaga lume, deşi are tendinţa de a se concentra asupra artiştilor americani, care se bucură de o popularitate deosebită pe plan internaţional. Câştigătorii sunt votaţi de public pe site-ul www.mtvema.com.

Iată lista nominalizărilor:

Cea mai bună piesă: Bruno Mars cu „Locked Out Of Heaven”, Daft Punk ft. Pharrell Williams cu „Get Lucky”, Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz cu „Thrift Shop”, Rihanna cu „Diamonds”, Robin Thicke ft. T.I. & Pharrell cu „Blurred Lines”

Cel mai bun artist pop: Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, One Direction, Taylor Swift

Cea mai bună cântăreaţă: Katy Perry, Lady Gaga, Miley Cyrus, Selena Gomez, Taylor Swift

Cel mai bun cântăreţ: Bruno Mars, Eminem, Jay Z, Justin Bieber, Justin Timberlake

Cel mai bun show live: Beyoncé, Green Day, Justin Timberlake, Pink, Taylor Swift

Cel mai bun artist debutant: Bastille, Icona Pop, Imagine Dragons, Macklemore & Ryan Lewis, Rudimental

Cel mai bun videoclip: Justin Timberlake cu „Mirrors”, Lady Gaga cu „Applause”, Miley Cyrus cu „Wrecking Ball”, Robin Thicke ft. T.I. & Pharrell cu „Blurred Lines”, Thirty Seconds To Mars cu „Up In The Air”

Cea mai bună trupă rock: Black Sabbath, Green Day, Kings Of Leon, Queens Of The Stone Age, The Killers

Cea mai bună trupă rock alternativ: Arctic Monkeys, Fall Out Boy, Franz Ferdinand, Paramore, Thirty Seconds To Mars

Cel mai bun artist hip-hop: Drake, Eminem, Jay Z, Kanye West, Macklemore & Ryan Lewis

Cel mai bun artist de muzică electronică: Afrojack, Avicii, Calvin Harris, Daft Punk, Skrillex

Artistul cu cei mai entuziaşti fani: Tokio Hotel, Thirty Seconds To Mars, One Direction, Justin Bieber, Lady Gaga

Cel mai bun look: Harry Styles, Justin Timberlake, Lady Gaga, Rihanna, Rita Ora

Cea mai bună lansare: Karmin (octombrie 2012), Rudimental (noiembrie 2012), Imagine Dragons (ianuarie 2013), A$AP Rocky (februarie 2013), Bastille (martie 2013), Austin Mahone (aprilie 2013), Bridgit Mendler (mai 2013), Tom Odell (iunie 2013), Iggy Azalea (iulie 2013), Icona Pop (august 2013), twenty one pilots (septembrie 2013)

Cel mai bun concert: Alicia Keys (Manchester 2012), fun. (Rock Am Ring 2013), Garbage (Ciudard de Mexico 2012), Green Day (Rock Am Ring 2013), Jason Mraz (Live In Myanmar 2012), Jessie J (Malta 2013), Linkin Park (Ciudad de Mexico 2012), Macklemore & Ryan Lewis (Wireless 2013), No Doubt (Frankfurt 2012), Paramore (Rock Am Ring 2013), Rita Ora ( Malta 2013), Robin Thicke (Malaysia 2013), Snoop Lion (Durban 2013), The Black Keys (New York Webster City Hall 2012), The Killers (Big Day Out 2013)