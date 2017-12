Nouă platformă de tranzacţionare a energiei în timp real

Bursa de energie OPCOM va introduce, probabil din 1 ianuarie 2014, o nouă platformă de tranzacţionare a electricităţii, în timp real, denumită OTC (over the counter). „OTC este un produs nou, care sperăm să devină funcţional în 1 ianuarie. Printre avantajele OTC se numără faptul că un cumpărător poate dispune de energia pe care a achiziţionat-o imediat", a declarat, pentru Mediafax, Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electricaă din România (AFEER). Contractele pe platforma OTC se încheie în urma negocierii directe între vânzător şi cumpărător, iar în general, preţurile şi cantităţile tranzacţionate nu sunt făcute publice. „Această platformă vine să acopere un gol introdus de Legea 123, care a obligat ca toate tranzactiile să se realizeze prin OPCOM. Este un mod de tranzacţionare care se aplică în Uniunea Europeană şi care respectă întrutotul principiile de transparenţă şi nediscriminare", a afirmat Lungu, într-un comunicat al AFEER. Bursa de electricitate OPCOM este controlată de Transelectrica, la care statul deţine, prin Ministerul Finanţelor Publice, participaţia majoritară. OPCOM a fost înfiinţată în anul 2000 şi are mai multe platforme de tranzacţionare a energiei. Cele mai multe tranzacţii încheiate pe OPCOM sunt cele de pe piaţa pentru ziua următoare, unde se încheie acorduri pentru fiecare oră, şi pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale, unde acordurile se încheie în urma unor licitaţii. De asemenea, prin intermediul OPCOM se pot trazacţiona şi certificate verzi şi gaze naturale.