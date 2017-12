Noul obiectiv al Simonei Halep

Revenită din vacanța de o săptămână petrecută alături de familie în Antalya, Simona Halep se pregătește pentru participarea la turneele WTA din circuitul nord-american. Tenismena constănțeană a început deja antrenamentele pentru a se acomoda cu suprafața mai dură pe care se vor disputa competițiile din SUA. Sportiva în vârstă de 22 de ani are o misiune dificilă, întrucât are multe puncte de apărat, după ce anul trecut a obținut rezultate excelente. Astfel, Halep a jucat în sferturi la Cincinnati, turneu dotat cu premii în valoare totală de 2.567.000 de dolari, a câștigat la New Haven, competiție cu premii în valoare totală de 710.000 de dolari, și a ajuns până în optimi la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, care are premii-record în acest sezon, 18.102.000 de dolari. Pe lângă păstrarea locului 3 în clasamentul WTA sau chiar avansarea în ierarhia mondială, constănțeanca mai are un obiectiv major pentru actualul sezon, dezvăluit în urmă cu două zile. „Obiectivul meu pentru acest sezon este să joc la Turneul Campioanelor și să-l câștig. Plec în SUA cu multă încredere și cu dorința de a da totul pe teren pentru a obține rezultate cât mai bune”, a mărturisit Halep. Finalista de la Roland Garros are șanse mari să se califice la Turneul Campioanelor, ce are loc la finalul anului, la Singapore, și reunește la start cele mai bune opt tenismene ale anului. Grație rezultatelor obținute în 2014, Halep ocupă în acest moment locul secund în WTA Race, la doar 11 puncte distanță de liderul Maria Șarapova, și are un avans considerabil față de ultimul loc calificant - aproape 2.000 de puncte.