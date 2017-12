Noutăţi cinematografice

Autoarea serialului de succes „Harry Potter”, scriitoarea britanică J.K. Rowling, a anunţat pe pagina sa de Facebook că scrie scenariul unui film derivat din universul aventurilor tânărului vrăjitor. Filmul, care va fi primul dintr-o serie, se va intitula „Fantastic Beasts And Where To Find Them”, titlul manualului utilizat de Harry Potter şi de camarazii săi vrăjitori la şcoala Poudlard. În acest film, produs de Warner Bros, va apărea autorul respectivului inventar al animalelor fantastice, zoologul magician Newt Scamander. Scriitoarea britanică debutează astfel ca scenaristă, la doi ani de la apariţia ultimului dintre cele opt filme ale seriei Harry Potter. „Am spus întotdeauna că nu voi plonja din nou în lumea vrăjitoriei decât atunci când voi avea o idee într-adevăr entuziasmantă şi acesta este cazul”, a explicat scriitoarea de 48 de ani.

J.K. Rowling a fost abordată de studioul Warner Bros, care voia să facă un film pornind de la „Fantastic Beasts”. „M-am gândit că era o idee super, dar perspectiva de a-l vedea pe Newt Scamander, presupusul autor al „Fantastic Beasts”, pus în scenă de alt scriitor decât mine îmi era dificil să o concep”, a explicat scriitoarea. Subiectul filmului nu precede şi nici nu succede seria „Harry Potter”, ci este o extensie a lumii vrăjitorilor, adăugând că istoria ar începe la New York, cu 70 de ani înainte de Harry Potter.

Arnold Schwarzenegger, fostul campion mondial de culturism şi guvernator al Californiei, revenit la cariera de actor, va juca în partea a cincea a seriei „Terminator”, alături de Linda Hamilton şi de Michael Biehn. Arnold a confirmat încă din luna iunie că va juca în următorul film al seriei. Linda Hamilton şi Michael Biehn, care au jucat în primul film al seriei, vor apărea şi în cel de-al cincilea film, proiect care începe în luna ianuarie. Linda Hamilton a interpretat rolul mamei lui John Connor, iar Michael Biehn a interpretat rolul unui luptător din rezistenţă care se întoarce în timp pentru a o proteja de unitatea Terminator trimisă să o elimine. Linda Hamilton şi-a reluat rolul şi în hitul cinematografic „Terminator 2: Judgment Day / Termiantor 2: Ziua Judecăţii”. Au existat, de asemenea, speculaţii că James Cameron se va aşeza din nou în fotoliul regizorului, dar acestea au fost înlocuite rapid de zvonul conform căruia regizorul va fi Alan Taylor, cel care regizează în prezent „Thor: The Dark World” şi care a realizat şi câteva episoade din seria „Game of Thrones / Urzeala Tronurilor". Intriga noului film al seriei nu a fost dezvăluită, dar, conform speculaţiilor, acţiunea se va petrece înainte de cea din „Terminator 1”. Dwayne „The Rock” Johnson va interpreta rolul unei unităţi Terminator ce a fost trimisă înapoi în timp pentru a-i ucide pe părinţii lui Sarah Connor în anii '50. Arnold Schwarzenegger va interpreta rolul unui om care îi apără pe cei doi, iar acţiunile sale le influenţează pe maşinile care stăpânesc Pământul în viitor să-i reproducă imaginea pentru unitatea Terminator trimisă să o elimine pe Sarah Connor în primul film al seriei.

Actorul britanic Colin Firth va asigura vocea îndrăgitului personaj animat ursuleţul Paddington într-un nou lungmetraj. Este o nouă colaborare a lui Colin Firth cu Nicole Kidman, care va interpreta un personaj negativ. Din distribuţie mai face parte Hugh Bonneville în rolul domnului Brown, iar Sally Hawkins va fi doamna Brown. Colin Firth îşi va împrumuta şi trăsăturile faciale simpaticului ursuleţ, personaj cu care este familiarizat din propria copilărie. În cartea originală, scrisă de Michael Bond, ursuleţul care provine din îndepărtatul Peru primeşte numele Paddington după numele staţiei în care este găsit de familia Brown. Noul lungmetraj nu va fi însă o animaţie clasică, iar personajele umane chiar vor fi redate în mod normal. Filmul este produs de David Heyman, cel care a produs celebra serie „Harry Potter”, şi regizat de Paul King, care a devenit celebru graţie comediilor de televiziune „Come Fly With Me” şi „The Mighty Boosh”. Filmul va fi lansat în 2014, de Crăciun.

Alec Baldwin renunţă la emisiunea sa de radio, foarte bine primită de public, în favoarea propriei emisiuni de televiziune. Celebrul actor a prezentat emisiunea radiofonică „Here's the Thing” începând cu anul 2011. În cadrul acestei emisiuni a stat de vorbă cu alte celebrităţi, printre care Chris Rock, Billy Joel, Judd Apatow, Michael Douglas, Kathleen Turner, Stacy Keach sau Rosie O'Donnell. Această emisiune de radio s-a plasat mai mereu între primele zece emisiuni ascultate pe iTunes. Actorul va fi gazda propriei sale emisiuni săptămânale de televiziune, „Up Late with Alec Baldwin”, care va fi lansată în reţeaua americană MSNBC începând cu 13 octombrie.