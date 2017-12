Nu scăpăm de ploi

Nu se vor înregistra mari oscilații de temperatură în perioada următoare, spun meteorologii. Vom avea parte în continuare de vreme destul de caldă, iar în unele zile va mai ploua. Joi, 25 februarie, maximele se vor încadra între 6 și 10 grade Celsius în Dobrogea, iar minimele între 1 și 5 grade C. Cerul va fi variabil, parțial înnorat. Vineri, 26 februarie, este posibil să plouă. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 12 grade C, iar minimele între 4 și 7 grade C. Sâmbătă, 27 februarie, vremea va fi frumoasă. Vom avea parte atât de vreme cu soare, cât și cu nori. Maximele se vor situa între 10 și 13 grade C, iar minimele între 3 și 6 grade C.