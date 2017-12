Nu se mai ține Târgul Meșterilor Populari

09:06:47 / 19 August 2014

Sub domnia lui Mazare, nu-i loc pentru traditiile romanesti

In piata Cazino Mamai nu ai loc de fundurile goale ale lui Mazare si in piateta Perla de cei care faca afaceri cu tot felul de vehicule pentru copii. Pe cine intereseaza promovarea traditiilor romanesti? In nici un caz pe Mazare!