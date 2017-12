Nuclearelectrica a pus cruce Unităţii 5 a CNE

18:37:15 / 13 Martie 2014

Tampitii mapamondului!

In timp ce pana si japonezii (pe langa Germania, Franta, etc.) s-au razgandit in privinta exploatarii atomice si s-au decis sa obtina energie prin metode regenerabile, CRETINII, FARA POSIBILITATI TEHNOLOGICE SE FUDULESC CU NUCLEARE! ATI MAI AVUT PROBLEME; LA O SECETA DIN IN CE MAI ACCENTUATA, CU CE LE VETI RACI REACTOARELE, dobitocilor? Carati apa din mare cu sacosa?