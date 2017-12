NUP în cazul Năstase

Fostul prim-ministru Adrian Năstase a fost audiat ieri aproape trei ore de Comisia Juridică şi a declarat, la ieşirea de la audieri, că a prezentat mai multe documente prin care a arătat că se încearcă, “prin influenţă politică şi manipulare politică, tranformarea unei speţe de drept civil într-o cauză penală”: “Sesizarea a fost făcută public în momentul în care Băsescu, public, s-a referit la aceste dosare, inclusiv la dosarul Zambaccian, şi sigur că scenariul lui era mai complex, şi anume menţinerea în atenţia opiniei publice a termopanelor luate fereastră cu fereastră”. El l-a acuzat pe Băsescu că ar fi comandat politic toate dosarele împotriva sa: “Un caz care trebuia rezolvat în instanţa civilă a fost suspendat de DNA, din cauza faptului că se dorea, în mod evident, o culpabilizare pe zona corupţiei. Şi această mizerie continuă”. Întrebat dacă are cunoştinţă de faptul că i se pregăteşte un dosar în care este acuzat de spălare de bani, Năstase a răspuns că dosarul ca atare poate fi văzut în rechizitoriul care a fost trimis în dosarul opt, la Înalta Curte: “Am auzit că se încearcă o poveste de genul ăsta, este absolut jenantă, mai ales pentru cei care în această campanie electorală în care Traian Băsescu a fost director de campanie al PD-L, s-au cheltuit se pare, sume importante de bani. Eu, în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale, nu am semnat niciun fel de hîrtie, exista un mandatar financiar”. Fostul premier a spus că s-a obişnuit cu astfel de acţiuni ale şefului statului şi că se va bate în continuare, aşa cum a făcut-o şi în ultimii ani, mai ales că acum nu mai este singur: “Fiţi absolut convinşi că mă voi bate în continuare cu această poliţie politică pe care Traian Băsescu o asmute asupra adversarilor politici”. După ce l-au audiat pe Năstase, deputaţii jurişti au decis să recomande plenului Camerei să voteze pentru neînceperea urmăririi penale (NUP) în dosarul Năstase. Vicepreşedintele Comisiei Juridice, Florin Iordache, a declarat că se va recomanda plenului să nu avizeze începerea urmăririi penale în cazul Năstase din cauza viciilor de procedură şi a inexistenţei elementelor care să confirme mita. În favoarea acestei recomandări au votat 18 membri ai comisiei, patru deputaţi pedelişti pronunţîndu-se “împotrivă”. De fapt, PD-L, formaţiune aflată sub aripa “ocrotitoare” a lui Traian Băsescu, a fost singul partid care a votat împotriva acestei recomandări. Membrii comisiei trebuie să finalizeze astăzi raportul privind cererea procurorilor de începere a urmăririi penale în cazul lui Năstase. Raportul va fi dezbătut în Plenul Camerei, care va hotărî prin vot dacă Năstase poate fi urmărit penal sau nu. Fostul premier este acuzat de luare de mită, trafic de influenţă şi obţinere de foloase necuvenite, în ceea ce este cunoscut ca “dosarul Zambaccian”. Înainte ca audierile să înceapă, Năstase a declarat că nu se face vinovat de nimic din ceea ce i se reproşează. Preşedintele Comisiei juridice din Cameră, Sergiu Andon, a declarat, după expunerea punctelor de vedere ale celor şapte raportori în cazul Năstase, că în dosarul Zambaccian este vorba de ingerinţe politice, în mod “categoric, ostentativ, vizibil, demonstrabil”: “Se conturează clar o insistenţă din a transforma nişte raporturi de natură comercială sau civilă într-o roabă de hîrtii în jurul căreia să se poată colporta că ar fi ceva para-penal. Este o alambicare de vorbe şi de susţineri, dar cînd scuturi şi cauţi penalul, nu îl găseşti”. El a arătat că acelaşi material probator a fost “plimbat” prin nouă dosare diferite, ca să dea impresia că este vorba de nouă cazuri, fapt pe care l-a apreciat drept concludent pentru ideea existenţei unor ingerinţe politice în acest dosar.