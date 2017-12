O nouă sursă de informaţii în rândul serviciilor secrete americane

Scandalul dezvăluirii programelor de monitorizare a telecomunicațiilor utilizate de Agenția Națională pentru Securitate din SUA (NSA) a produs învrăjbire între aliați și un adevărat război propagandistic între principalii actori ai acestui show de tip Big Brother. SUA încearcă să producă simpatie pentru imaginea pătată și riscurile la care sunt expuși cei care se află în prima linie în lupta cu terorismul sau bagă la înaintare cei câteva milioane de cetățeni cărora le-au fost golite conturile, neapărat de hackeri ruși, în timp ce China joacă tare și este pe cale să își limiteze considerabil relațiile cu oficialii de la Ottawa, Canada fiind, alături de Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă, unul dintre aliații de taină în punerea în practică a practicilor de spionaj americane.

FOBIA SCURGERILOR DE INFORMAȚII Ultimele dezvăluiri privind metodele de lucru ale agenţiilor de informaţii din SUA au convins oficialii americani că jurnaliştii au găsit o nouă sursă de informaţii în rândurile lor. Publicarea de către site-ul The Intercept (unde au apărut prima oară documente provenind de la fostul colaborator al serviciilor americane de informaţii Edward Snowden) a unor noi dezvăluiri privind amploarea listei de persoane aflate sub supravegherea serviciilor americane antiteroriste a generat mari suspiciuni. Site-ul a precizat doar că a obţinut datele de la ”o sursă care face parte din comunitatea serviciilor de informaţii”. Acesta nu a ascuns însă niciodată până acum că Edward Snowden este sursa sa, ceea ce sugerează că ultima dezvăluire are altă origine. Și postul de televiziune CNN, care face referire la ”oficiali americani”, a anunţat că responsabilii de securitatea naţională se tem că o altă persoană din tabăra lor ar putea fi la originea unei scurgeri de informaţii secrete. The Intercept, site administrat de jurnalistul american Glenn Greenwald, primul care a dezvăluit documentele secrete ale lui Snowden, a publicat un text de 12 pagini ştampilat ”secret/noforn”, ceea ce înseamnă că nu trebuie transmis guvernelor aliate. Acest text, intitulat ”Realizările strategice 2013 despre identităţile teroriste”, este datat august 2013, respectiv după plecarea lui Snowden din Hawaii, unde lucra ca subcontractant NSA, către Hong Kong, apoi Rusia.

PREZENȚĂ SIGURĂ Elaborat de Centrul Naţional Antiterorism, acest document dezvăluie că nu mai puţin de 680.000 de persoane din lumea întreagă sunt suspectate de oficialii americani că ar fi implicate în activităţi ce au legătură cu terorismul. Dintre acestea, 280.000 nu au o afiliere recunoscută la un grup terorist, în timp ce alte 400.000 sunt suspectate că ar fi membre sau ar susţine grupări considerate teroriste, precum al-Qaida sau Hamas. O altă bază de date denumită TIDE - Terrorist Identities Datamart Environment - numără un milion de nume. The Intercept, citat de site-ul Russia Today, a mai dezvăluit că, de la preluarea funcţiei de președinte de către Barack Obama, persoanele înscrise pe lista no-fly, care nu se pot îmbarca la bordul unor avioane care pleacă sau au ca destinaţie SUA, a crescut de zece ori, ajungând la 47.000 de nume. SUA dețin circa 860.000 de date biometrice a circa 144.000 de persoane considerate periculoase pentru siguranța lor.

Deocamdată, Edward Snowden, cel care a deconspirat amplul program, este în siguranță în Rusia. Fostul consultant al NSA a vizitat Teatrul Balşoi din Moscova, în prima sa apariţie publică de când a sosit în Rusia, în urmă cu un an, fiind însă greu de recunoscut fără ochelarii săi distinctivi. Snowden s-ar fi decis să marcheze împlinirea unui an de când a primit azil în Rusia printr-o apariţie publică și a asistat la spectacolul de operă ”Mireasa Ţarului”. A trecut însă aproape neobservat şi a ocupat un loc la una dintre loje. Edward Snowden a promis public să studieze cultura rusă atunci când i s-a oferit azil, în august 2013. Totodată, potrivit avocatului său, Anatoli Kucerena, a promis să înveţe limba rusă.

NOI RESTRICȚII Până acum, regimul de la Beijing a părut că își păstrează calmul în scandalul de spionaj, dar situația este pe cale să se schimbe. Oficialii chinezi au decis să demareze o anchetă oficială împotriva a doi cetățeni canadieni, ceea ce va conduce, bineînțeles, la o deteriorare a relațiilor diplomatice ale celor două țări. Nici momentul nu este ales întâmplător, pentru că, într-o lună, premierul canadian, Stephen Harper, va efectua o vizită oficială la Beijing. Oficialii chinezi au decis arestarea a doi cetățeni canadieni, de ani de zile rezidenți în China, pe care îi suspectează de furt de informații secrete militare care aduc atingere securității naționale. Kevin Garratt și Julia Dawn Garratt au fost reținuți la exact o săptămână după ce China a formulat în premieră acuzații împotriva unor hackeri canadieni care ar fi penetrat sisteme informatice sensibile.

China a exclus tabletele şi laptopurile produse de compania Apple de pe lista de produse care pot fi cumpărate din bani publici, invocând probleme în ceea ce priveşte siguranţa sistemelor acestor echipamente. Zece produse ale companiei Apple, printre care şi iPad, iPad Mini, MacBook Air şi MacBook Pro, au fost excluse de pe lista finală de achiziţii întocmită de Guvernul chinez în luna iulie, au spus oficiali care au cerut să-şi păstreze anonimatul, dat fiind că informaţia nu este încă publică. Apple intră, astfel, în rândul companiilor care au fost excluse de autorităţile chineze de pe lista de achiziţii a Guvernului, accentuând tensiunile dintre SUA şi China privind acuzaţiile de spionaj.

Agenţia de achiziţii a cerut Guvernului de la Beijing să nu mai cumpere programe antivirus de la firmele Symantec şi Kaspersky Lab. Guvernul chinez a renunţat și la achiziţionarea unor sisteme de operare produse de compania Microsoft. Pe liste se mai regăsesc şi produse ale Dell şi Hewlett-Packard. Neîncrederea în companiile străine vine ca urmare a dezvăluirilor făcute anul trecut de Edward Snowden, în legătură cu un program de spionaj dezvoltat de Agenţia Naţională de Securitate a SUA, precum şi a punerii sub acuzare, în SUA, a cinci ofiţeri chinezi, pentru furt de secrete ale unor companii. Aceste acţiuni ale Guvernului chinez ar putea accentua tensiunea dintre SUA şi China, relaţiile dintre cele două ţări fiind oricum încordate din cauza disputelor teritoriale dintre China şi aliaţii SUA, Japonia şi Filipine, dar şi a competiţiei economice.

Pe de altă parte, programele de monitorizare n-ar fi atât de populare în rândul agențiilor guvernamentale dacă n-ar exista problema fraudării conturilor bancare. Un grup de hackeri ruşi a obţinut aproximativ 1,2 miliarde de parole pe care utilizatorii de internet le aveau la companii americane şi străine din lume, a dezvăluit publicația ”The New York Times” în ediţia electronică de marţi. Hackerii au obţinut numele de utilizatori şi codurile de acces de pe circa 420.000 de site-uri de internet, de la companii mari la altele mai mici. Publicaţia a obţinut aceste informaţii de la cercetătorii companiei de securitate informatică Hold Security. Potrivit acestora, hackerii au reuşit să obţină acces la 500 de milioane de conturi de e-mail. ”Hackerii nu au vizat numai companii americane, ci toate site-urile de internet pe care le-au putut găsi. Aceasta înseamnă de la companii de referinţă în clasamentul celor 500 de miliardari ai lumii la site-uri foarte mici”, a declarat Alex Holden, fondatorul Hold Security. Majoritatea acestor site-uri sunt în continuare vulnerabile. Această intruziune, care ar putea fi cea mai mare realizată vreodată, a pornit de la un grup de hackeri cu sediul în Rusia, undeva între Kazahstan şi Mongolia. Potrivit informațiilor citate de ”The New York Times”, hackerii, bărbaţi în vârstă de aproximativ 20 de ani, nu ar fi mai mulţi de 12.