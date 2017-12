“O singură lume, un singur vis”

Din patru în patru ani, Jocurile Olimpice adună sub semnul celor cinci cercuri tot ceea ce are mai bun sportul mondial. În perioada 8-24 august, în China, se vor desfăşura întrecerile celei mai mari sărbători sportive şi culturale din toate timpurile: Jocurile Olimpice. La Beijing, delegaţia României cuprinde 104 sportivi care vor încerca să obţină cît mai multe medalii olimpice. Constanţa are 14 reprezentanţi la Beijing: atletele Nicoleta Grasu, Adelina Gavrilă şi Anca Heltne, jucătoarele de tenis de masă Eliza Samara şi Iulia Necula, înotătorul Răzvan Florea, boxerul Ionuţ Gheorghe, maseurul Nicolae Craiu, arbitra Olga Didilescu şi antrenorii Gina Handrea, Ilie Dascălu, Viorel Filimon, Nicolae Forminte şi Dumitru Muşi. A 29-a ediţie a Jocurilor Olimpice porneşte astăzi la drum, sub semnul numărului 8, care este asociat în cultura chineză cu prosperitatea. În ziua de 8 a lunii a 8-a (august) din 2008, la ora locală 8.08 pm (ora 15.08 - ora României), se dă startul unei noi ediţii a Jocurilor Olimpice.

O ediţie care nu începe în condiţii favorabile, dacă ţinem cont de mişcările pentru apărarea drepturilor omului şi de organizaţiile religioase militante pentru cauza tibetană ce găzduiesc evenimente mediatice în camerele de hotel din Beijing, pentru că nu pot manifesta în locuri publice. Astfel, una dintre cele mai intens politizate ediţii ale Jocurilor Olimpice începe vineri, la Beijing, la cîteva luni de la reprimarea brutală a manifestaţiilor tibetanilor pentru independenţă, în mijlocul cenzurii, interdicţiilor şi măsurilor de securitate draconice.