Oamenii sunt înconjurați de o aură din... microbi. Din fericire, inofensivi!

Corpul uman emite în aer o semnătură bacteriană, un fel de aură ce ne înconjoară și este numită de oamenii de știință nor microbian, care, conform unui studiu realizat la Biology and the Built Environment Center din cadrul Universității Oregon, este unică pentru fiecare individ în parte, la fel ca amprentele digitale, conform unui material publicat pe site-ul citylab.com. Fiecare om lasă în urma sa o urmă microbiană pe orice suprafață cu care intră în contact, de la creionul cu care își notează un număr de telefon până la tastatură, clanța de la ușă sau butonul de la lift. Acești microbi sunt pretutindeni și orice măsură am putea lua împotriva lor nu este suficientă pentru a ne feri. În marea lor majoritate, acești microbi sunt inofensivi. Studiul desfășurat la Universitatea din Oregon a fost coordonat de profesorul James Meadow, care a examinat specificul norilor microbieni în cazul a 11 voluntari. Fiecare dintre subiecți a fost ținut singur, într-o cameră de control, timp de patru ore, pentru ca microbii personali să se poată răspândi în voie în spațiul respectiv. Apoi, oamenii de știință au recoltat mostre din aerul din acea cameră și de pe podea și au analizat corpurile bacteriene pentru a vedea din ce specii fac parte. Concluziile oamenilor de știință au fost că, după doar patru ore petrecute într-o cameră, voluntarii au putut fi identificați după diversitatea și concentrația bacteriilor pe care le-au lăsat în urmă. Prin simplul act al expirației, oamenii își contaminează vecinătatea cu aproximativ un milion de microbi și bacterii pe oră. Despre semnăturile bacteriene se spune că vor putea, în anumite cazuri, să dezvăluie nu doar identitatea infractorului, ci și pe unde a trecut acesta înainte de a comite infracțiunea și ce anume a făcut acolo.