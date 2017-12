Obiectiv îndeplinit pentru FC Viitorul

Cu o formulă de echipă în care și-au găsit locul jucătorii mai puțini utilizați în campionat, dar și tineri de la formația a doua a clubului, FC Viitorul a trecut la pas, joi seară, de CS Balotești, scor 4-0 (Hodorogea 15, Nimely 23, 34, Vînă 78), în 16-imile de finală ale Cupei României. În plus, managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, a oferit șansa debutului în echipa de seniori pentru doi fotbaliști tineri. „Scopul era să trecem în turul următor. Am jucat acasă, cu o echipă bună din liga a doua, cu jucători experimentați, și am ales o strategie în care am mai avut un obiectiv, de a testa anumiți jucători de la echipa a doua, care să aibă în picioare un meci cu presiune. Lucrurile au mers destul de bine, pot fi și mai bune, iar partea pozitivă este că o să avem soluții pe viitor, jucători din propria curte, de unde ne putem alimenta. A debutat și Kilyen și a făcut-o foarte bine ca fundaș dreapta. Este un jucător interesant, născut în 1998, polivalent. Bogdan Vasile a debutat și el, are 21 de ani, iar pe ceilalți tineri îi știți deja”, a spus Gică Hagi, care l-a lăudat pe Nimely, marcatorul a două goluri în partida cu CS Balotești: „Nimely poate fi o opțiune pentru atacant central. El a jucat al doilea vârf la Manchester City, noi l-am băgat în banda stângă, dar se pare că în careu este periculos și simte golul. Când l-am băgat vârf, a dat gol cu Dinamo, Este și Iancu pe aceeași poziție, astfel că începem să avem opțiuni. Revin și Purece, și Ganea, mai este și Rădoi, un jucător polivalent, cu experiență, iar Carp a jucat mai bine. Avem un lot bun și este important să mergem pe aceeași linie”.

Managerul tehnic a mărturisit că nu are preferințe în privința tragerii la sorți pentru faza următoare a întrecerii: „Nu contează ce adversar vom avea în optimi, mergem să jucăm. Nu avem obiectiv câștigarea Cupei, dar am demonstrat în campionat că ne putem bate de la egal la egal cu oricine. Ne gândim deja la meciul de luni cu Voluntari și vrem trei puncte. O parte dintre cei care erau pe banca de rezerve vor merge să joace la UEFA Youth League, miercuri, cu FC Zurich, și de aceea nici nu i-am folosit. Muncim pe mai multe planuri, dar este o dinamică bună și mă bucur că suntem angrenați în mai multe competiții”.

