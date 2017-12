Oferte bancare promoţionale pentru sărbătorile de iarnă

Nu doar marile magazine au venit cu oferte promoţionale în perioada sărbătorilor de iarnă. Băncile s-au pregătit şi ele cum trebuie de Crăciun, Moş Crăciunul bancar venind încărcat fie cu credite la dobînzi promoţionale sau cu perioadă de graţie extinsă, fie cu tombole dotate cu premii substanţiale. BCR a lansat un pachet financiar la preţuri promoţionale în perioada sărbătorilor de iarnă. Este vorba de un depozit la termen în lei, cu o dobîndă fixă de 9,12%, peste cea a altor produse de tip similar. Scadenţa depozitului este de 3 luni, după care se transformă într-un depozit la termen cu dobîndă standard. Pentru a accesa acest depozit însă, clienţii trebuie să investească o sumă cel puţin egală la unul dintre cele trei fonduri mutuale administrate de BCR Asset Management: BCR Clasic, Dinamic, sau Expert. În plus, BCR oferă în perioada sărbătorilor un bonus de 2% posesorilor de carduri de credit şi carduri de credit co-branded emise de bancă. De asemenea, BCR acordă, prin tragere la sorţi, 91 de premii, cîte unul pentru fiecare zi a campaniei promoţionale, în valoare netă de 1.500 lei fiecare. La rîndul său, BRD Groupe Societe Generale a lansat un nou credit pentru nevoi personale cu o ofertă promoţională de sărbători. Clienţii beneficiază de o ofertă specială constînd într-o perioadă de graţie totală de o lună, rambursarea primei rate urmînd să aibă loc după două luni. Raiffeisen Bank a pregătit pentru finalul acestui an promoţii la creditele de consum şi la cardurile de credit. Creditele de consum în lei, acordate prin partenerii principali ai băncii, au dobînzi reduse în perioada noiembrie – decembrie: de la 15,9% pe an, la 9,9% pe an. O altă promoţie este creditul aniversar Raiffeisen Bank. În plus cei care utilizează carduri de credit Raiffeisen Bank: Standard, co-brand Vodafone sau Gold, minimum de trei ori în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2006, pot cîştiga prin tragere la sorţi o excursie la Viena, pentru deţinătorul de card şi 3 dintre prietenii săi, plus 1.000 de euro bani de buzunar, sau unul dintre cele 3 premii a cîte 500 euro. Banca Transilvania organizează, de asemenea, o tombolă pentru clienţii săi, cîştigătorul primind la final prin tragere la sorţi un automobil Alfa Romeo. Tot pentru premii constînd în autovehicule a optat şi Bancpost. Banca oferă, prin tragere la sorţi, trei maşini Mini One pentru clienţii creditului "Imediat". În plus, creditul este acordat cu o dobîndă promoţională de 9, 95%, avînd o limită maximă de creditare pentru varianta standard de 35.000 de lei. În ceea ce priveşte CEC, aceasta a lansat, în cadrul campaniei "Febra Cumpărăturilor", cardul de credit cu o dobîndă 0% pentru cumpăraturile efectuate în perioada sărbătorilor de iarnă. De asemenea, prin campania "Dobîndica", CEC a redus dobînzile la creditele de consum. Astfel, dobînda la creditele "Clasic" - pentru bunuri de consum, şi "Turism" s-a redus cu trei puncte procentuale, pînă la 12% pe an.