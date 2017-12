Opera Lirică din Chicago a rupt contractul cu soprana Angela Gheorghiu

Soprana Angela Gheorghiu, care urma să cînte în “Boema” la Opera Lirică din Chicago, a fost concediată, după ce a lipsit de la majoritatea repetiţiilor, a anunţat un purtător de cuvînt al companiei, citat de “Chicago Tribune”, în ediţia electronică de sîmbătă. “Cu imens regret şi tristeţe, am fost nevoiţi să luăm această măsură, dar acţiunile domnişoarei Gheorghiu au demonstrat o totală lipsă de respect pentru personalul Operei Lirice şi pentru colegii săi artişti”, se arată într-o declaraţie a directorului general al Operei, William Mason. “Domnişoara Gheorghiu a lipsit de la şase din cele zece repetiţii, inclusiv de la repetiţia cu costume şi ambele repetiţii cu orchestră. A lipsit de la una dintre cele mai importante repetiţii cu orchestră pe scenă, cînd a plecat la New York, fără permisiune, încălcîndu-şi direct contractul”, adaugă comunicatul. Ultimul caz în care Opera din Chicago a renunţat la o vedetă de această talie a fost în 1989, cînd l-a concediat pe Luciano Pavarotti, care a anulat 26 dintre cele 41 de spectacole programate.

Angela Gheorghiu a afirmat că a plecat din Chicago pentru a fi alături de soţul ei, Roberto Alagna, care cîntă, la New York, în “Romeo şi Julieta” şi participă la repetiţii pentru “Madame Butterfly”. “Am cerut Operei Lirice să mă lase să plec două zile la New York, pentru a fi cu el, dar mi-au răspuns negativ. Dar trebuia să fiu alături de Roberto în acest moment foarte important”, afirmă Angela Gheorghiu într-o declaraţie. “Am cîntat “Boema” de sute de ori şi faptul că am lipsit de la cîteva repetiţii nu ar fi o tragedie”, adaugă ea, afirmînd că, la întoarcerea de la New York, a răcit, dar colegii săi ştiau despre această situaţie. Angela Gheorghiu şi Roberto Alagna au mai avut probleme şi cu alte companii de operă în ultimii ani. Ea nu a apărut la repetiţiile pentru “Tosca” în sezonul trecut, la Royal Opera din Londra şi a renunţat şi la contractul pentru rolul principal în producţia “Don Carlo” a aceleiaşi companii. În 2006, Roberto Alagna a părăsit scena Scalei din Milano în mijlocul unui spectacol cu “Aida”, după ce a fost huiduit de o parte a publicului, fiind ulterior concediat.