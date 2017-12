Opoziţia a cerut autorizaţie pentru un miting de protest

PNL A SUNAT ADUNAREA ÎN TERITORIU Sperăm că nu v-aţi închipuit că Băsescu şi Boc au plecat din ţară. Nicidecum. Existenţa lor este însă legată de cu totul alte lucruri decât protestele din ţară sau nemulţumirile oamenilor. Cum pe aceşti guvernanţi, care ignoră strigătele mulţumii ce a ieşit în stradă, nu îi mai ascultă nimeni, Opoziţia vrea să se alăture protestatarilor şi să organizeze, mâine după-amiază, la Bucureşti, un miting de protest la adresa puterii, în acest sens preşedinţii de organizaţii din ţară fiind instruiţi de la centru să-şi pregătească oamenii pentru deplasare. Conducerea centrală a USL va lua astăzi în discuţie detaliile evenimentului, în cadrul unei şedinţe operative. Preşedintele PC Daniel Constantin a anunţat deja că formaţiunea sa a decis să participe la miting “alături de PNL, ca membru al Alianţei de Centru-Dreapta”. El a respins acuzaţiile de politizare a acţiunilor din Piaţa Universităţii de către opoziţie. PNL a depus, ieri, la Primăria Capitalei o solicitare pentru a organiza mâine un miting de protest, în acest moment aşteptându-se aprobarea acesteia. Vicepreşedintele PNL Constanţa, Ovidiu Cupşa, a anunţat deja că o mie de liberali constănţeni vor participa la mitingul USL din Piaţa Universităţii din Bucureşti.

SE CERE DEMISIA PREMIERULUI La rândul său, vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian crede că Guvernul condus de Boc şi-a încheiat misiunea şi nu va mai putea lua măsuri semnificative în contextul mişcărilor de protest. El consideră că invitaţia la dialog a PDL şi a prim-ministrului nu poate fi luată în calcul, întrucât nu vorbeşte despre organizarea unei sesiuni extraordinare, aşa cum îşi doreşte Opoziţia. De asemenea, liderul PC Daniel Constantin îi transmite primului ministru Emil Boc că PC şi USL îi solicită să dea dovadă de responsabilitate politică” şi să îşi prezinte demisia \'\'pentru evitarea escaladării conflictelor sociale\'\'. El spune că tensiunea socială din România a atins, în ultimele zile, “cote alarmante pentru un regim care se doreşte democratic”, iar răbdarea românilor în ceea ce priveşte o viaţă mai bună “a ajuns la limită”: “După 7 ani de mandat sub Băsescu şi aproape 4 ani de supunere faţă de acesta a lui Boc, România a ajuns o ţară care ocupă un loc codaş în ceea ce priveşte nivelul de trai, libertatea de exprimare şi democraţia. Suntem pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene, fiind depăşiţi inclusiv de Bulgaria! Gradul real de absorbţie a fondurilor europene este de sub 4%, România riscând să piardă miliarde de euro, bani aferenţi perioadei 2007-2011. Sub conducerea lui Boc, România a devenit mai datoare cu 17%, de la 21% în 2008, la 38% în 2011, conform cifrelor FMI! Acelaşi prim-ministru a reuşit performanţa de a modifica de 71 de ori Codul fiscal”. Constantin critică şi calitatea educaţională “bulversată de o lege impusă” prin angajarea răspunderii guvernamentale şi sistemul sanitar devenit “Cenuşăreasa” priorităţilor guvernamentale, fapt “dovedit prin procentul din PIB alocat acestui sector, dar şi îndepărtării directe şi indirecte a specialiştilor din sistem”. Ce ar mai putea fi de spus? La rândul său, preşedintele Organizaţiei de Femei a PSD, Rovana Plumb, consideră că participarea femeilor în număr tot mai mare la protestele desfăşurate în ultimele zile reprezintă un semnal puternic al stării de nemulţumire provocate de actuala guvernare. În numele Organizaţiei de Femei a PSD, Rovana Plumb îşi exprimă solidaritatea cu femeile participante la proteste şi adresează tuturor celor care îşi exprimă nemulţumirea în stradă în aceste zile îndemnul de a nu recurge la violenţă.