“Oppenheimer” este marele câștigător al premiilor Oscar 2024

“Oppenheimer” este marele câștigător al ediției din acest an, cu șapte premii obținute, inclusiv pentru “Cel mai bun film”, “Cel mai bun actor” și “Cel mai bun regizor”. Emma Stone a luat Oscarul pentru “Cea mai bună actriță în rol principal”.

“Oppenheimer” era favoritul clar, cu 13 nominalizări, iar premiile pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor (Christopher Nolan), cei mai buni actori în rol principal și secundar (Cillian Murphy și, respectiv, Robert Downey Jr.) nu au reprezentat surprize.

Nominalizat la zece categorii, “Killers of the Flower Moon”, filmul lui Martin Scorsese, nu a câștigat nimic, iar Barbie, filmul cu cele mai multe încasări din ultimul an, care a avut opt nominalizări, a obținut doar premiul pentru cea mai bună melodie originală (“What Was I Made For?”.

Lista câștigătorilor pentru ediția cu numărul 96 a Premiilor Oscar: