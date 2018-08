Opt jucători de la Academia Hagi au evoluat pentru România U17 şi U19

Opt jucători de la Centrul de copii și juniori al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” au evoluat pentru echipele naționale Under 17 și U19 ale României. România U17 a disputat două partide cu Cipru, în timp ce România U19 a susținut două meciuri test împotriva Israelului. Cei opt jucători ai Viitorului implicați în acțiunile loturilor naționale au fost Darius Grosu, Constantin Grameni, Alexi Pitu și Louis Munteanu - la Under 17, Marius Leca, Darius Mureșan, Vlad Chera şi Alexandru Pop - la Under 19. Alexi Pitu și Louis Munteanu au şi înscris pentru România U17 în primul meci.

Evoluția jucătorilor Academiei Hagi la acțiunile loturilor naționale:

8 august: ROMÂNIA U17 - CIPRU U17 2-3

Darius Grosu - fundaș dreapta, a fost titular și a jucat tot meciul,

Constantin Grameni - mijlocaș defensiv, a fost titular și a jucat tot meciul,

Alexi Pitu - atacant, a fost titular, a jucat tot meciul și a înscris golul de 2-1 în minutul 29.

Louis Munteanu - atacant, a fost titular, a jucat până în minutul 71 și a înscris golul de 1-1 în minutul 15.

10 august: ROMÂNIA U17 - CIPRU U17 1-0

Darius Grosu - fundaș dreapta, a fost titular și a jucat până în minutul 80+3.

Constantin Grameni - mijlocaș defensiv, a fost titular și a jucat tot meciul.

Alexi Pitu - atacant, a fost titular, a jucat tot meciul.

Louis Munteanu - atacant, a fost titular și a jucat până în minutul 71.

7 august: ROMÂNIA U19 - ISRAEL U19 2-1,

Marius Leca - fundaș central, a fost căpitanul echipei și a jucat tot meciul.

Darius Mureșan - fundaș stânga, a fost rezervă.

Vlad Chera - mijlocaș ofensiv, a fost titular și a jucat până în minutul 51.

Alexandru Pop - atacant, a fost titular și a jucat până în minutul 61.

9 august: ROMÂNIA U19 - ISRAEL U19 0-2,

Marius Leca - fundaș central, a intrat pe teren în minutul 64.

Darius Mureșan - fundaș stânga, a intrat pe teren în minutul 87.

Vlad Chera - mijlocaș ofensiv, a intrat pe teren în minutul 46 și a jucat până în minutul 87.

Alexandru Pop - atacant, a intrat pe teren în minutul 56.