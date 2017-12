Organizare de nivel înalt la Aqua Challenge Mamaia 2012

Staţiunea Mamaia va găzdui pe 4 august a doua ediţie a celui mai important maraton de înot în ape deschise din România, Aqua Challenge Mamaia 2012, competiţie organizată de Clubul Sportiv Atena, patronat de singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, constănţeanul Răzvan Florea, şi echipa Smartatletic. Startul se va da de pe plaja Casino, în dreptul terasei Aka Liane, şi va aduna 150 de participanţi, printre care şi foşti mari sportivi. “Ne bucurăm că am reuşit să adunăm fondurile necesare pentru a organiza a doua ediţie a Aqua Challenge Mamaia. Cu zece zile înaintea debutului competiţiei, avem deja înscrişi mai mulţi participanţi decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Mizăm pe o participare de minim 120 de persoane şi maxim 150. Concursul reprezintă un bun prilej de revedere între foşti înotători, dar şi o ocazie pentru cei care îndrăgesc acest sport să participe la o competiţie bine pusă la punct, cu serviciu de salvamari şi cronometraj de înaltă generaţie. Faţă de anul trecut, când am avut doar două probe, de 1.500m şi 5.000m, ultima fiind probă olimpică, am introdus o probă nouă, pe distanţa de 500m. Astfel, venim în întâmpinarea celor mici, dar şi a celor care nu se descurcă pe o distanţă mai lungă. Sunt convins că există mulţi doritori pentru proba scurtă, în special printre cei aflaţi în vacanţă pe litoral”, a spus Răzvan Florea. Taxa de înscriere este de 65 lei la categoriile masters şi amatori şi de 35 lei pentru juniorii şi sportivii de performanţă. Fiecare participant va primi un Kit, care conţine următoarele: casca înot, număr de concurs (care va fi prezent prin inscripţionarea căştii şi a braţelor), Vaucher reducere TYR - 15% şi tricoul oficial al competiţiei. Înscrierile se pot face la adresa de e-mail contact@smartatletic.ro sau la nr. de telefon 0752.22.22.61.