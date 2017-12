Organizatorii UNTOLD aduc NEVERSEA la Constanța

Are și Constanța UNTOLD-ul ei, doar că se numește NEVERSEA și are o altă poveste. Evenimentul de la malul mării are loc în perioada 7 - 9 iulie, pe șapte scene amenajate pe plajă. Potrivit celor care au pus la cale festivalul, vor concerta peste 100 de artiști internaționali de top. Nu știm, deocamdată, cine va ține capul de afiș, dar cei interesați se pot înscrie pentru a achiziționa abonamente pentru toate cele trei zile de festival la prețuri promoționale.

Din categoria „avem și noi UNTOLD-ul nostru!”, vara aceasta, constănțenii și turiștii vor avea parte de ceea ce se vrea a fi cel mai mare festival de la malul mării. Este vorba despre NEVERSEA, ce va avea loc în perioada 7 - 9 iulie la Constanța și despre care organizatorii spun că este singurul festival din Europa ce va transforma experiența muzicală de la malul Mării Negre într-o călătorie unică. Pentru că „așa e frumos”, evenimentul are în spate un întreg concept, ce se leagă de o poveste despre o insulă misterioasă, o zeiță frumoasă și tinerețe fără bătrânețe. „Legenda spune că, undeva în apele Mării Negre, există o insulă misterioasă, unde timpul stă în loc. Generații de temerari au încercat să o găsească de mii de ani, fără sorți de izbândă. O profeție milenară spune că cei care vor naviga cu o Arcă fermecată spre plajele insulei își vor putea trăi tinerețea fără bătrânețe. Din reflexia lunii pline, în apa liniștită a mării s-a ridicat o ființă milenară, Yana, protectoarea mărilor. Se spune despre ea că ar fi fost prima care a trecut prin portalul către Neversea, cu mii de ani în urmă, și că este singura care îi poate călăuzi pe oameni către deschiderea portalului spre locul unde nisipul din clepsidra timpului nu-și pune amprenta asupra vieții”, așa sună povestea festivalului.

NU ȘTIM CINE VA CÂNTA, DAR NE PUTEM CUMPĂRA ABONAMENTE

În cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc luni, 10 aprilie, organizatorii, responsabili și pentru succesul UNTOLD de la Cluj-Napoca, au anunțat că festivalul de la Constanța va reuni peste 100 de artiști internaționali de top, care vor cânta pe șapte scene amenajate pe plajă. Nu au precizat, însă, și numele celor care vor concerta, spunând că primele informații în acest sens le vom putea afla abia săptămâna viitoare. „Drumul spre insula misterioasă, unde timpul stă în loc, va începe pe plaja NEVERSEA, din Constanța, aceasta fiind una dintre cele mai mari plaje de pe litoralul românesc, măsurând peste 200.000 mp”, au spus organizatorii. Prețul unui abonament care va asigura accesul în toate zilele de la festivalul NEVERSEA va fi de 420 de lei, iar abonamentele VIP vor costa peste 600 de lei. Însă cei ce se înregistrează pe www.neversea.com au șansa să cumpere abonamente la prețul promoțional de 200 de lei. Prima rundă de abonamente va fi disponibilă începând de miercuri, 12 aprilie, de la ora 18.00, doar celor care s-au înregistrat pe www.neversea.com. Evenimentul beneficiază și de sprijinul Primăriei Constanța, care a semnat un protocol de colaborare cu organizatorii. Nu ne este clar rolul autorităților locale în acest caz, în condițiile în care organizatorii au spus clar că finanțarea de 5 milioane de euro va fi asigurată exclusiv de către ei, dar sperăm în continuare ca acest eveniment să nu aibă soarta Spellground, un festival asemănător care ar fi trebuit să aibă loc anul trecut și care a rămas doar la stadiul de autocolant pe autobuz.

