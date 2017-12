Orgii sexuale incredibile, numite „activităţi practice“, la un seminar teologic

10:26:56 / 09 August 2017

CE-I DE FACUT ?

Daca ar fi vorba doar de anumite cazuri izolate nu ar fi nimic deosebit sau ingrijorator . Realitatea , pe care multi refuza sa o vada si sa reactioneze , este mult mai ingrijoratoare si are efecte daunatoare asupra moralei . Preotii nu au preocupari sociale , morale , sunt straini de viata enoriasilor . Romanii nu au in preot un prieten in nicio imprejurare . Slujbele pentru morti si vii ,spovedania , botezul , cununia , acatistele , prescura , prohodul , parastasul , mirul , aghiasma vanduta cu butoaiele si canistrele , impartasania , etc , toate produc bani , la care se adauga si lefurile de la stat . Ceea ce se cheama credinta nu este decat ipocrizie . I s-au dat poporului milionari cu carja si sutana , in paralel cu lipsa medicamentelor si mizeria din spitale . Nu se mai poate admite ca sa propavaduiesti religia numai pentru altii , in timp ce afaceristii penali , politicianistii corupti , prelatii de talia lui Inalt prea Sinistrului Rasputin - Teodosie , sa practice lacomia , hotia , orgoliul si preacurvia . Hristos a umblat descult , flamand , a propavaduit fara leafa , fara palate , fara masini de lux si odajdii de matase , apostolii lui avand parte de aceleasi conditii . Sunt peste doua mii de ani de crestinism si firea oamenilor nu s-a schimbat . S-a umplut lumea de catedrale , de biserici si manastiri , si crestinul este tot atat de rau , de dusman , de salbatic , de lacom si nedrept ca orice alt soi de necredinciosi , si popoarele cele mai religioase intru Crist au fost si cele mai nelegiuite . Politica si politicianismul au transformat biserica intr-o arma electorala si de stapanire a constiintelor si nu vor admite in functiile de prelat decat pe cei care fac dovada ca sunat la fel de imorali si corupti ca ei . La vremea sa , Arghezi atragea atentia : " preoti tineri romani , voi puteti fi , fara sa instrainati nimic din vechile invataturi , acei adventisti , baptisti , scientisti , care zi cu zi vorbesc poporului . Voi puteti iesi la predica libera ca si dansii . Voi puteti fi dascalii mari fara abateri , ai poporului , pe care mai - marii vostri , betejiti de placeri inferioare , l-au parasit . Ce faceti in satul si in mahalaua in care va gasiti ? Sunteti mii si nimeni nu va vede lucrand pe ogorul national ".