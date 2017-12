Ori reciclezi, ori vei plăti taxe mai mari

08:07:59 / 21 Octombrie 2016

gunoaie

Oameni buni eu lucrez in Europa datorita meseriei mele circul foarte mult.Ce zic astia cu Europa sint minciuni a fost intr-adevar acum vreo zece ani treaba asta cu deseurile reciclabile dar acum nu mai e toata lumea are un tomberon si arunca acolo tot. De mizerie nu mai vorbesc,ia sa va ducti voi de exemplu la englezi sa vedeti ce mizerie e pe acolo si in celelalte tari asa zis civilizate doar in centru e curat ca la margini te ia groaza.Alooooo baietii destepti cine isi umple buzunarele de pe urma deseurilor reciclabile? Ce profit faceti din afacerea asta prin eliminarea cheltuielilor de sortare?