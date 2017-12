Out of Doors Fest, la Maritimo Shopping Center

Maritimo Shopping Center găzduieşte, în perioada 14 - 16 septembrie, evenimentul Out of Doors Fest. Potrivit organizatorilor, accesul la cele mai importante manifestări ale acestui eveniment - concertele rock - începe de la orele 17:00 şi va fi permis pe baza abonamentelor (achiziţionate anticipat sau în ziua festivalului de la intrare) şi a biletelor pentru o zi (disponibile, de asemenea, doar la intrare). Programul celor trei zile de festival include şi workshop-uri pe diverse instrumente muzicale, concerte ale trupelor Highschool Band, activităţi de voluntariat, menite să ajute la dezvoltarea culturii tinerilor constănţeni, unde intrarea va fi liberă.

HIGHSCHOOL FEST Una dintre cele mai importante activităţi de zi a festivalului este Highschool Fest, un festival de muzică dedicat tinerilor liceeni. În Highschool Fest vor concerta trupe de liceeni care fac parte din proiectul Highschool Band, proiect iniţiat de ONG-ul constănţean Grupul pentru Jurnalism, Cultură şi Comunicare, coordonat de muzicianul Mihai Ursu, cu ajutorul voluntar al muzicienilor Emil Tănase şi Viorel Teodoroiu. Scopul acestui proiect este descoperirea, instruirea şi promovarea tinerelor talente muzicale din Constanţa, recrearea unui curent cultural prin constituirea şi susţinerea trupelor tinere. Cele şase trupe componente ale proiectului HSB ce vor participa la acest festival sunt TRUPA 9, HANGOVER, OVERFLOW, SOUTHRIVER , WORDS ON SAND şi TREIŞPE CUVINTE. Concertul este organizat cu sprijinul Clubului Doors Constanţa, în cadrul evenimentului Out of Doors Fest.

WORKSHOP-URI Cele trei worksop-uri - chitară/bass, baterie şi chitară - vor fi susţinute de Ursu ”Stuwie” Mihai (bass), Emil Tănase (tobe) şi Cosmin Culea (chitară). “În cadrul acestor workshop-uri dorim să captăm atenţia tinerilor spre artă, cultură şi să stimulăm sensibilitatea estetică a acestora”, au declarat artiştii.

CUM SE INTRĂ Accesul publicului la activităţile de zi din cadrul festivalului se va face după următorul program: vineri, 14.09.2012 - 10:30/11:30 - Workshop Chitară Bass; sâmbătă, 15.09.2012 - 11:00/13:00 - Highschool Fest; duminică, 16.09.2012 -11:00/12:00 - Workshop Baterie şi 12:00/13:00 - Worksop Chitară. Pentru mai multe detalii, consultaţi www.maimultverde.ro, www.facebook.com/HighschoolbandConstanta.