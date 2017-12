Pachet de economii la OTP Bank

OTP Bank România şi OTP Asset Management România au lansat luni un pachet de economii cu două componente, respectiv un depozit la termen în lei pe trei luni, cu o dobîndă de 14% pe an, şi un fond închis de investiţii, cu capital garantat, OTP GarantisRO. În această formulă, produsul este destinat persoanelor fizice care pot constitui un depozit la termen doar dacă investesc şi în fondul închis, suma maximă a depozitului putînd fi de 1.000 de lei, echivalentul unităţii de fond a GarantisRO. Fondul cu capital garantat are o maturitate de trei ani, în primul an fiind plătită o cotă fixă de participare la performanţă de 12%, indiferent de evoluţia pieţei, urmînd ca în al doilea şi al treilea an, să fie plătită o cotă variabilă de maxim 15%, în funcţie de evoluţia portofoliului. La maturitatea fondului se restituie integral clienţilor investiţia iniţială, indiferent de evoluţia pieţei şi a fondului. Sumele atrase vor fi investite în totalitate în depozite bancare, la bănci din România. Perioada de subscriere atît pentru unităţile de fond, cît şi pentru depozitul la termen, se derulează între 23 iunie şi 1 august. \"Preţul unităţii de fond în perioada de subscriere este crescător, astfel încît persoana care investeşte în ultima zi să depună 1.000 de lei. Cei care subscriu mai devreme vor ajunge la scadenţa perioadei de subscriere tot la o valoare de 1.000 de lei, compusă din suma subscrisă şi dobînda aplicată acesteia\", a declarat directorul adjunct investiţii al OTP Asset Management România, Dan Popovici.

Directorul general al OTP Bank România, Laszlo Diosi, consideră că piaţa românească a fondurilor de investiţii administrate de bănci are un potenţial semnificativ de dezvoltare, în prezent fiind la un nivel foarte redus comparativ cu alte state din centrul şi estul Europei. “Sectorul de investiţii al pieţei bancare se va dezvolta în România într-un ritm deosebit în următorii ani, pentru că în alte ţări acest segment ajunge la 5-10% din PIB\", a declarat, luni, directorul general al OTP Bank România. Potrivit datelor prezentate de Sandor Fzalai, CEO operaţiuni regionale al OTP Fund Management, în România, fondurile de investiţii se ridică la o valoare de 300-350 de milioane euro, în timp ce în Ungaria, unde activează banca-mamă a OTP Bank România, piaţa activelor administrate ajunge la 12 miliarde de euro, din care nouă miliarde de euro aparţin investitorilor individuali. Valoarea fondurilor pe cap de locuitor ajunge în România la 25 de euro, în timp ce în Ungaria se situează la 700-800 de euro. \"Acest lucru se poate explica prin faptul că România are o piaţă de fonduri de investiţii de numai cîţiva ani, iar dacă avem în vedere acest lucru, putem spune că piaţa românească prezintă oportunităţi imense, mai ales în condiţiile actuale\", a afirmat Fzalai.