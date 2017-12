Pachetul de legi privind descentralizarea, în Guvern după 4 mai

Premierul Emil Boc a declarat, la sfîrşitul săptămînii trecute, că pachetul de legi privind descentralizarea va fi discutat în Guvern după data de 4 mai, pînă atunci urmînd să fie finalizate toate actele normative necesare, şi va fi adoptat pînă la sfîrşitul anului. „Din punct de vedere legislativ, vom avea o şedinţă de Guvern imediat după 4 mai. Este angajamentul tuturor ministerelor în cadrul şedinţei de Guvern pe care am avut-o în luna martie, că, în două luni, 4 martie - 4 mai, vor fi gata toate actele normative care vizează descentralizarea. Asta înseamnă ordin de ministru, hotărîre de guvern, ordonanţă de urgenţă sau proiect de lege pentru realizarea cadrului descentralizării“, a afirmat prim-ministrul. Boc a adăugat că priorităţile Guvernului în ceea ce priveşte descentralizarea se referă la educaţie, administraţie publică, descentralizarea din sănătate sub aspectul unităţilor spitaliceşti, partea care ţine de descentralizarea structurilor din agricultură şi inspectoratele de cultură. \"Pînă în 31 decembrie 2009 vom trece prin Parlament tot pachetul de legi privind descentralizarea, iar începînd cu 1 ianuarie 2010, procesul de descentralizare se finalizează cu toate actele normative\", a spus Boc. El a adăugat că, în paralel, Ministerul Finanţelor lucrează la standardele de cost, pentru a fi identificate şi resursele financiare care urmează să revină autorităţilor locale odată cu delegarea sarcinilor şi atribuţiilor. Procesul de descentralizare a administraţiei va implica trecerea în portofoliul autorităţilor locale a mai multor direcţii şi unităţi, precum oficii agricole, spitale, direcţii ale Registrului Auto, cinematografe, porturi şi aeroporturi, şi va impune modificarea principalelor legi administrative. În domeniul învăţămîntului preuniversitar de stat vor fi cedate atribuţiile de organizare a reţelelor şcolare şi de numire/eliberare din funcţie a directorilor, iar la nivelul unităţilor de învăţămînt, a celor referitoare la managementul resurselor umane. Şi pentru asistenţa socială vor fi stabilite standarde de cost şi calitate, iar Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului vor fi reorganizate şi restructurate. Activitatea celorlalte agenţii aflate în subordinea şi coordonarea Ministerului Muncii va fi eficientizată în vederea furnizării unor servicii pe principiul subsidiarităţii. În turism vor fi descentralizate unele activităţi de promovare turistică, dar şi plajele maritime şi fluviale, iar în domeniul sănătăţii vor fi transferate spitalele şi va fi cedată autorităţilor locale responsabilitatea numirii directorilor de spitale. Pentru Ministerul Agriculturii se are în vedere cedarea terenurilor Agenţiei Domeniilor Statului către autorităţile locale, transferul atribuţiilor legate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală către consiliile judeţene, descentralizarea Romsilva, Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, urmînd să fie înfiinţate şi camere agricole la nivelul fiecărei localităţi. Atribuţiile legate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură vor fi împărţite între administraţia centrală (20%) şi cea locală (80%). În domeniul culturii vor fi descentralizate instituţiile rămase în subordinea ministerului de resort şi ai căror beneficiari sînt cu preponderenţă comunităţile locale, iar direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu naţional, dar şi cinematografele vor fi transferate către autorităţile locale.