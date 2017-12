PagiTur s-a lansat la Constanţa

Pagini Aurii a lansat, în premieră, la Constanţa, cea de-a 11-a ediţie a ghidului de călătorii PagiTur. La evenimentul desfăşurat, ieri, la Hotel Oxford, au participat clienţii şi partenerii Pagini Aurii. Potrivit directorului general al Pagini Aurii, Jesper Simonsen, este pentru prima oară când o ediţie a PagiTur este lansată la Constanţa, decizia venind ca urmare a faptului că litoralul este unul dintre cele mai mari puncte de atracţie turistică în sezonul estival. „Este un ghid specializat în turism, iar Constanţa merită să punem un accent mult mai mare pe partea turistică. Produsul nostru (PagiTur, n.r.), atât varianta de print, cât şi cea online (www.pagitur.ro), are ca scop facilitarea accesului turiştilor la informaţiile privind destinaţiile de vacanţă. Dincolo de situaţia politică şi de criza economică, oamenii schimbă locurile şi este datoria noastră să susţinem turismul românesc”, a mai subliniat directorul general. Potrivit directorului Pagini Aurii Constanţa, Cristina Iordache, noul catalog va fi tipărit în 31.000 de exemplare şi va fi distribuit gratuit, în maximum două săptămâni, prin curier, în hoteluri şi pensiuni, prin filialele Pagini Aurii din întreaga ţară, prin acţiuni de promovare la diferite târguri şi la evenimentele turistice. Reprezentantul regiunii estice a Pagini Aurii, Irina Reiz, a menţionat că ţinta PagiTur este reprezentată atât de clienţii şi utilizatorii proprii, cât şi de turiştii care au nevoie de informaţii. PagiTur conţine anunţuri şi informaţii ale companiilor listate în domeniul turismului, precum hoteluri, restaurante, pensiuni, închirieri auto, vulcanizări, dar şi saloane de înfrumuseţare, policlinici, spitale etc. În plus, conţine şi hărţi detaliate ale tuturor judeţelor, însoţite de repere turistice. „Pentru anul 2013, avem o discuţie pentru o eventuală colaborare cu Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism. Ei ne vor ajuta inclusiv cu baza de date şi distribuţia ghidului PagiTur”, a declarat directorul de vânzări, Ane-Maria Mihăilă.