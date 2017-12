Papa Francisc, „cyberstar” în Filipine

Papa Francisc a devenit un adevărat cyberstar în Filipine, iar vizita sa în această țară a inspirat noi idei de afaceri pentru antreprenori. Suveranul Pontif este unul dintre liderii mondiali cei mai urmăriți pe rețelele de socializare. Mii de filipinezi îi adresează mesaje pe contul său de Twitter, @Pontifex, sau pe alte forumuri. „Am impresia că îi vorbesc direct, chiar dacă știu că are un cont gestionat de un administrator”, a explicat Angelique Mina-Rualo, utilizatoare de Twitter. Această funcționară de bancă a supraviețuit unei boli de cancer datorită credinței. „Să vorbești cu papa este ca și cum ai vorbi direct cu Dumnezeu”, a afirmă aceasta.

Papa are circa 17 de milioane de adepți pe Twitter și nu este depășit ca număr decât de președintele Obama. Biserica romano-catolică filipineză a preluat modelul și a creat un site pe internet și o aplicație gratuită pentru smartphone unde 80% din credincioșii din țară pot trimite cereri de rugăciuni, fotografii sau pot asculta muzică religioasă. La Zidul Rugăciunilor de pe aplicația descărcată de mii de ori, credincioșii îi cer papei ajutorul pentru a se vindeca, a avea copii sau a-și găsi de lucru. Pe de altă parte, pe internet au fost postate mii de selfiuri făcute de filipinezi alături de imaginea în mărime naturală a Sfântului Părinte, care a devenit și o oportunitate de afaceri pentru marile companii sau multinaționale. Figura zâmbitoare a papei este expusă pe panouri publicitare sau în reclamele din ziare la McDonald's, Pepsi, Hyundai și alte produse. Gerald Bautista, specialist în marketing, a explicat că, pentru filipinezi, asocierea unui produs cu imaginea papei are un efect hipnotizant. Rustan, un magazin de lux, nu a ezitat să folosească imaginea papei pentru a-și promova bijuteriile, mascând reclama sub mesajul de „Bun venit”. Conferința bisericilor catolice din Filipine s-a declarat indiferentă la exploatarea imaginii papei. Conferința a înrolat la rândul său marii companii ca sponsori oficiali ai vizitei papei, iar logo-urile lor figurează pe mesajele de „Bun venit” presărate în întreaga capitală Manila.

Papa Francisc le-a ţinut însă, vineri, o adevărată lecţie autorităţilor filipineze, în prima zi a vizitei sale în arhipelag, îndemnându-le să lupte împotriva corupţiei şi condamnând vehement „inegalităţile sociale scandaloase”. „Este necesară ruperea lanţurilor nedreptăţii şi oprimării care provoacă inegalităţi sociale evidente şi cu adevărat scandaloase”, le-a transmis Papa autorităţilor reunite la palatul prezidenţial, îndemnând la o reformă a structurilor sociale. „Fiecare să-şi proclame refuzul ferm al oricărei forme de corupţie, care deturnează resursele destinate celor săraci”, a insistat Suveranul Pontif. Papa a sosit joi seară în Filipine, un adevărat bastion catolic în Asia, subminat însă de sărăcie şi deturnarea bogăţiilor, într-o vizită de cinci zile. Aproximativ un sfert din populaţia arhipelagului, adică 25 de milioane de persoane, trăieşte cu mai puţin de 60 de cenţi americani pe zi, potrivit ultimelor estimări oficiale.

Papa Francisc, în vârstă de 78 de ani, care are un program încărcat în arhipelag, părea obosit şi palid. A sosit la palatul prezidenţial într-un minuscul Volkswagen Touran albastru, aclamat de pe trotuare de o mulţime imensă şi entuziastă. Maşina era urmată de un papamobil, fără pasagerul căruia îi este destinat. Papa a dat ca exemplu „forţa eroică, credinţa şi rezistenţa” de care au dat dovadă mulţi filipinezi în faţa supertaifunului Haiyan şi a multor altor dezastre naturale. Suveranul Pontif urma să viziteze sâmbătă regiunea Tacloban, care a fost lovită din plin de supertaifun în 2013, în contextul în care filipinezii au foarte mult de suferit de pe urma intemperiilor, care provoacă numeroase victime.