„Papirusul” din Mangalia, „vedetă” la sesiunea „Pontica”

Ediţia 2011 a Sesiunii Internaţionale „Pontica” al cărei start se dă astăzi, de la ora 10.30, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC), aduce la malul mării aproximativ 170 de cercetători, fascinaţi de muza Clio. Pe lângă comunicările ştiinţifice, susţinute în cadrul sesiunii şi manifestările care însoţesc lucrările simpozionului - vernisajul expoziţiei „Arheologie preventivă în judeţul Constanţa” şi multiple lansări de carte - vineri, în ultima zi a manifestării, este programată o excursie de documentare la Mangalia, la Muzeul de Arheologie „Callatis”. În cadrul vizitei, invitaţii - profesori universitari, cercetători ştiinţifici, arheologi şi muzeografi - vor avea ocazia să vadă cel mai vechi papirus din Europa şi singurul artefact de acest gen din România, restituit Mangaliei, după 52 de ani de la descoperire, pe 22 august. Acesta va fi expus, cu acest prilej, pentru câte ore.

„Această vizită am stabilit-o împreună cu dr. Gabriel Custurea, directorul MINAC, care a venit la Mangalia împreună cu dr. Livia Buzoianu şi dr. Traian Cliante. Motivele pentru care această vizită de documentare se organizează la muzeul callatian sunt mai multe, dar cel puţin două sunt mai importante şi anume: în primăvara acestui an, am reorganizat expoziţia permanentă a instituţiei care, de mulţi ani, rămăsese neschimbată. Al doilea motiv, şi, cu siguranţă, cel mai important, îl reprezintă readucerea în ţară, de la Moscova, după 52 de ani, a singurului papirus din România, care este şi cel mai vechi din Europa”, a spus directorul Muzeului „Callatis”, dr. Sorin Marcel Colesniuc.

DESPRE PAPIRUS... „ACASĂ” „Suntem deosebit de onoraţi de faptul că numeroşi oameni de ştiinţă din România şi din diverse alte ţări europene vin la Muzeul „Callatis” să vadă singurul papirus din România şi cel mai vechi papirus din Europa. Aşa cum am stabilit, în momentul predării oficiale către Muzeul Callatis, papirusul nu va fi expus până nu vom primi acea vitrină specială de la Moscova, care să îi asigure condiţiile optime pentru conservare. Fiind însă vorba de specialişti şi experţi în arheologie, împreună cu Sorin Colesniuc, directorul muzeului, am fost de acord să expunem, pentru scurt timp, renumitul papirus. El va deveni, în curând, un brand al Mangaliei şi sperăm ca numărul turiştilor care vor veni în sudul litoralului să fie tot mai mare”, a spus primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac.

În cadrul vizitei, directorul Muzeului „Callatis” dr. Ion Pâslaru şi dr. Mihai Ionescu vor prezenta şi o comunicare pe care ar fi trebuit să o susţină, la MINAC, în cadrul lucrărilor sesiunii „Pontica”.