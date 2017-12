Păreri împărţite privind „Şcoala Altfel”

17:02:44 / 07 Februarie 2014

NU SUNT DE ACORD

MINCIUNI.Si eu strig acelasi lucru.Minciuni,nu sunt de acord cu scoala altfel.Eo cheltuiala in plus pentru parinti si nu e nimic folositor in educatia copiilor.Ne-am saturat de sedintele cu parintii la care participam numai pentru a se pune problema banilor:fondul clasei,fondul scolii,bani de cadouri(de craciun,de 8 martie,de pasti,de terminarea anului scolar,de protocol,de banchet).Acestea iau sfarsit cand termina copilul facultatea,dar vin altii si altii si altii.Deci dragi parinti care aveti copii de 6-7 ani va asteapta 16 ani de cotizari la SCOALA GRATUITA a copiilor d-voastra.