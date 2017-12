Reprezentanţii Fundaţiei Holt România au inaugurat, ieri, clădirea Centrului Regional de Servicii şi Resurse pentru Copii şi Familii. „Am inaugurat etajul care va găzdui cursurile pentru părinţi, în cadrul programului educaţional parental”, a declarat directorul de dezvoltare al Holt România, Ludovic Fraico. Programul educaţional „Cum să devenim părinţi mai buni” se adresează tuturor părinţilor constănţeni. Potrivit reprezentantului Holt România, programul s-a adresat, la început, părinţilor cu risc mare de a-şi neglija sau abandona copiii. „Având în vedere numărul mare de cereri pentru acest curs, am decis ca, începând cu acest an, să extindem programul în aşa fel încât să poată participa toţi părinţii. 90% din valoarea acestor cursuri va fi suportată de către Fundaţia Holt, astfel încât părinţii vor trebui să plătească numai 10-20 de lei pentru a participa la acest program”, a precizat Ludovic Fraico. Programul educaţional parental are două componente: prima componentă se axează pe învăţarea părinţilor să aibă grijă de ei înşişi, pentru a le creşte respectul de sine, iar cea de-a doua componentă vizează îngrijirea corespunzătoare a copilului.