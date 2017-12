Parlamentarii, nemulțumiți de venituri

07:31:04 / 05 Iunie 2015

Toata tara e nemultumita !

Toata tara e nemultumita de salarii ! Dar pentru cine este cea mai mare problema ....bineinteles pentru cei mai lipsiti de caracter din tara , pentru un dobitoc ca ala de are nevoie de camasi , fiindca curva de nevasta-sa nu stie sa spele si sa calce o camasa , pentru o senatoare care sustine ca nu trebuie sa stea in genunchi decat cand suge pula ! Ba trebuie tarfa si cand te duci la biserica si cand esti in slujba poporului roman ! Asa cum muncitorii stau si muncesc in genunchi pe salarii de mizerie si in conditii de mizerie , asa si voi zdrente fara caracter , trebuie sa slujiti poporul roman ! De aia sunteti in parlament zdrentelor ....n pentru salarii ! Atunci cand un electrician din romania v-a castiga cat unul din Franta atunci si un parlamentar din Romania sa aiba un salariu ca a unuia din Franta ! Pana atunci insa ....indemnizatia de parlamentar nu este o bataie de joc .....voi sunteti bataie de joc ! SICTIR !