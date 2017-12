Parlamentarii platformişti şi-au anunţat demisiile din PNL

Parlamentarii susţinători ai platformei liberale şi-au anunţat ieri, la Senat, demisiile din PNL. Decizia platformiştilor survine adoptării bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale pe anul 2007. Săptămîna trecută, senatorul Viorel Arion a declarat că parlamentarii liberali care au aderat la platforma liberală îşi vor anunţa demisiile din PNL imediat după votul final la bugetul de stat pe 2007, pentru că platformiştii nu doresc să fie făcuţi responsabili că vor să împiedice votarea bugetului. Pentru că ieri Parlamentul a dat votul final la bugetul de stat pentru anul viitor şi la bugetul asigurărilor sociale pe anul 2007, 24 de platformişti, dintre care 8 senatori şi 16 deputaţi (printre aceştia se află şi deputatul de Constanţa Mircea Iustian), au organizat o conferinţă de presă în care şi-au anunţat decizia de a părăsi partidul condus de premierul Călin Popescu Tăriceanu. "Deşi renunţăm la calitatea de membri PNL, rămînem şi ne considerăm liberali, deoarece credem în valorile liberale. În calitate de senatori şi deputaţi liberal-democraţi ne vom dedica în continuare realizării de proiecte de lege în interesul celor care ne-au dat voturile acum doi ani, alegătorii Alianţei DA", a declarat senatorul Gheorghe Flutur. Liderul grupului Alianţei DA din Senat, senatorul de Constanţa Puiu Haşotti, a declarat că nu va negocia cu parlamentarii PLD susţinerea proiectelor de lege ale Guvernului Tăriceanu. „Cu excepţia unui singur parlamentar, niciunul dintre cei care au demisionat astăzi nu are susţinerea organizaţiei judeţene din care provine şi asta spune multe”, a declarat Haşotti. Potrivit spuselor sale, demisionarii nu vor mai avea acces la şedinţele grupului Alianţei din Senat: „Vreau să fie foarte clar că dînşii vor fi parlamentari independenţi, în niciun caz în interiorul grupului Alianţei. De altfel, eu, încă de acum două săptămîni, am interzis prezenţa aceştora la şedinţele de grup”. „Dacă PD-iştii vor avea întîlniri cu ei, nu-i pot opri, dar este regretabil. Oricum, aceste întîlniri nu vor avea loc în cadrul grupului Alianţei de la Senat sau Camera Deputaţilor”, a adăugat Haşotti. Vicepreşedintele PSD, senatorul de Constanţa Cristian Diaconescu, a apreciat că demisia parlamentarilor platformişti din PNL a reprezentat “un moment oarecum uşor de anticipat”. .„Este un joc politic, un demers care, din punctul nostru de vedere, are o singură semnificaţie importantă: va bloca în continuare actul de guvernare şi exercitarea puterii în România de către o majoritate, aşa cum a fost ea oarecum decisă la masa verde în 2004”, a opinat Diaconescu. Diaconescu a arătat că, pe viitor, măsurile politice sau sociale importante vor fi blocate pentru că actuala putere nu va fi capabilă să îşi asigure o guvernare coerentă, unitară, dar şi pentru că există forţe interesate ca actuala guvernare să eşueze.