Parlamentul, transformat într-o anexă a Guvernului

Cu o imagine extrem de șifonată, Parlamentul nu îşi mai îndeplineşte rolul consacrat în Constituţie, acela de a legifera, ci a ajuns o anexă a Guvernului, este de părere președintele UDMR, Kelemen Hunor. „Parlamentul are acum multe, multe defecte şi este văzut destul de negativ. Din păcate, acest Parlament legiferează haotic și, de obicei, Ordonanţe de Urgenţă care vin de la Guvern. În mod normal, atributul de a iniția legi este al Parlamentului. Deci, funcţia de legiferare este cumva şubrezită. Acest Parlament nu mai controlează Executivul în niciun fel, asta este o glumă care trenează de mai bine de un an. Eu consider că într-o democraţie parlamentară Executivul trebuie să fie sub control parlamentar în orice moment“, a afirmat Hunor. Liderul UDMR ar trebui să spună, însă, și că transformarea Parlamentului într-o anexă a Guvernului este din cauza clicii care a condus efemer România, inclusiv UDMR, care a intoxicat scena politică prin milioane de Ordonanțe de Urgență. Deși toți au spus că nu este normal acest lucru, niciun partid care s-a perindat pe la guvernare nu a adoptat vreo lege care să pună capăt acestui fenomen.