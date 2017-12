Parteneriat public-privat pentru reabilitarea unui bloc

CHELTUIELI ÎMPĂRŢITE Singurul bloc de locuinţe din comuna Independenţa, construit cu câteva zeci de ani în urmă, a fost pentru prima oară reabilitat. În timp, structura de rezistenţă a blocului şi instalaţiile sanitare şi electrice s-au deteriorat. Din cele 16 apartamente cât are blocul, opt aparţin Primăriei Independenţa, restul fiind proprietatea unor persoane fizice. „După mai multe discuţii, am convenit ca reabilitarea să se facă printr-un efort comun al administraţiei locale şi al proprietarilor. Solicitările de reabilitare au fost făcute de locatari încă din 2009, însă până acum nu ne-a permis bugetul să începem proiectul. În urma economiilor pe care le-am făcut, am strâns banii necesari pentru a rezolva şi această problemă”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan.

FAŢADĂ NOUĂ Lucrările de reabilitare au fost demarate la începutul lunii mai şi au constat în izolarea termică exterioară cu polistiren pe o suprafaţă de 700 de metri pătraţi. Una dintre lucrările dificile a fost cea de scoatere în exterior a conductelor de apă şi canalizare. „În anul 1970, când s-a construit blocul, cele două conducte au fost proiectate la subsolul blocului de locuinţe. Având în vedere că accesul la ele era foarte dificil, nu au putut fi remediate avariile apărute în timp. Din cauza infiltraţiilor de apă, exista pericol de surpare a blocului. În aceste condiţii, am decis ca cele două conducte, de apă şi de canalizare, să fie scoase la suprafaţă pentru a se putea interveni în cazul unor avarii”, a explicat primarul. Dacă, în apartamentele proprietatea unor locuitori din comună, administraţia locală nu a intervenit, în cele opt apartamente ale Consiliului Local Independenţa a fost schimbată tâmplăria, au fost refăcute instalaţiile sanitare şi electrice şi au fost închise balcoanele. „Unul dintre locuitorii blocului s-a dovedit a fi rău-platnic. Apartamentul i-a fost luat de Primăria Independenţa în baza unei hotărâri de executare silită. Apartamentul se află la parterul blocului, unde intenţionăm să înfiinţăm o farmacie”, a mai spus Gâscan, care a adăugat că în prezent este evaluată valoarea investiţiei, pentru ca fiecare locuitor să ştie cât va trebui să plătească.