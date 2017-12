Patronii români, forţaţi să-şi upgradeze casele de marcat

01:27:34 / 23 Ianuarie 2014

e ceva corect? nu !

Hoti in tara la noi la patroni sunt cei de la garda. Un exemplu tot legal vin cei de la garda ba tu unde te crezi noi nu trebuie sa mancam si scapi de ei fara se la dai dreptu?Nu ! ei dau dreptu sus si uite asa suntem m u i toti daca ministru ar avea ceva in craniu ar face asa pune o taxa fixa un pfa sa dea 3000 4000 ron impozit profit si sa plateasca la pensie si sanatate cat vrea el vrea minim minim vrea mai mult e alegerea lui. Iar controale sa nu mai aibe decat de la sanipid si fortele de munca daca are angajati o data sa vina sa i se explicee a doua oara amendat sau suspendata activitatea si pa garda financiara la micile firme de cartier si romania iese pe plus. Da cine sa gandeasca dracu nu ca cei de la garda se plimba cu masini de sute de mi de euro pai cum ba tu de duci in control in zona mea eu iau dreptu de acolo offf mucegaiurile astea cad or disparea? Asa ca baga la cap ministre a si mai fa ceva tu vi cu pl mare la noi ca vrei bani da concurenta si amenintarile care le fac mari riteileri preturi la fel deci aici dormiti ah vas da sa mancati amaraciunea oamenilor necajiti metro si selgros au preturi la fel ca magazinele cu desfacere endetail gen auchan carfour si restu si tu spui de evaziune fane si nou drumu mai stabil sa stiu iau de la metro merg si eu pe 20 % sa am preturi la fel ca in auchan peny da ce va pasa vouo gunoaielor nimic nu faceti pentru viitorul tarei asteia.