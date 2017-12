Pavilionul Expoziţional Constanţa - premiant special al Galei TINIMTEX

Pavilionul Expoziţional Constanţa a găzduit, vineri seară, în premieră, Gala premiilor TINIMTEX. Ajunsă la a 44-a ediţie, această gală va rămîne în mod expres în portofoliul Tîrgului Naţional de Îmrăcăminte şi Încălţăminte ca moment de referinţă, pentru că a venit să recompenseze producătorii industriei textile într-un moment de gravă criză economică. Juriul a avut de făcut o selecţie grea în desemnarea premianţilor, pentru că a schimbat parţial criteriile şi secţiunile de repartizare a premianţilor. În plus, la această ediţie a tîrgului au venit foarte multe firme noi, iar concurenţa a fost acerbă. De remarcat este că a scăzut numărul de premii date, de la 40, cîte se înmînau la ediţiile anterioare, la 32, deci iată un motiv în plus de cernere atentă a firmelor participante. Preşedintele executiv al FEPAIUS, Aurelienţiu Popescu, a declarat că “premiile sînt cu atît mai valoroase cu cît recunosc meritele în momente de criză, recesiunea fiind un test adevărat pentru firme”. El a atras atenţia că românii nu trebuie să se îmbete cu apă rece şi să creadă că după un an de recesiune lucrurile vor fi iar roz în economie: “Ne vor trebui 7-8 ani să ne revenim, pentru că noi nu ne comparăm cu ţările care au o economie solidă şi care îşi vor reveni în maximum 5 ani”. Din cei 32 de premianţi ai TINIMTEX, doar unul a fost din Constanţa, respectiv firma Niss Mode SRL, care a fost recompensată cu premiul special pentru “stilul şi actualitatea colecţiilor prezentate”. Trebuie subliniat faptul că această secţiune şi-a adjudecat cei mai mulţi premianţi, 12 la număr, fiind urmată, ca pondere, în ordine descrescătoare, de secţiunile: “cele mai bune colecţii de marochinărie şi încălţăminte”, cu 6 premianţi, “stilul şi actualitatea confecţiilor din blană şi piele” - 5 premianţi, “ţinute de ocazie” - 4 premianţi, “cel mai bun design al standului” - 3 premianţi şi “stilul şi actualitatea colecţiilor de copii şi adolescenţi” - 2 premianţi. Un premiu cu totul special a fost acordat Pavilionului Expoziţional Constanţa, pentru colaborare excelentă în organizarea TINIMTEX. Premiul a fost înmînat preşedintelui Fundaţiei Fantasio, Virgil Iosif, cel care administrează Pavilionul. “Mă bucur să aflu că Pavilionul este disputat de firmele participante la tîrg şi toţi vor să fie aici prezenţi. Facem eforturi să terminăm amenajarea totală a Pavilionului pînă cel tîrziu anul viitor pe vremea asta, cu lux de dotări, inclusiv instalaţie de sonorizare, astfel încît să putem găzdui şi evenimente complexe”, a declarat Iosif.