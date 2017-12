PD se umflă în rezultate pentru manipulare?

În conferinţele de presă, conducerea PD Constanţa sărbătoreşte, în faţa ziariştilor, „succesul” obţinut în alegerile europarlamentare de duminică. În acelaşi timp însă, democraţii pregătesc represalii în toate organizaţiile locale care au obţinut rezultate mai slabe pe teritoriul judeţului. Aceeaşi discrepanţă se întîlneşte şi la nivel naţional, unde, în timp ce Emil Boc anunţa cu fast că PD e pe val şi lăuda marea performanţă atinsă la europarlamentare, pe firul scurt, preşedintele Traian Băsescu, şifonat rău după ce a pierdut referendumul, cerea capetele şefilor de organizaţii judeţene PD care au dat chix. Întregul tablou induce faptul că pediştii, deşi se bucură făţarnic în public, se autoflagelează în spatele uşilor închise pentru rezultatele obţinute la alegerile de duminică. Imaginea de învingător absolut pe care încearcă să o afişeze PD face parte probabil dintr-un joc cinic de imagine care îşi are rădăcinile în manualul de manipulare grosolană a maselor (Vezi capitolul – Dacă îi repeţi unui om că eşti frumos şi deştept, la un moment dat va ajunge să te creadă?!?). O analiză a sondajelor de opinie din ultima jumătate a acestui an dezvăluie modul în care PD s-a jucat cu cifrele. În mai 2007, la capitolul simpatie, un sondaj credita PD cu un procent de 49% dintre electori. Trei luni mai tîrziu, cînd s-a trecut la sondarea intenţiilor de vot, democraţii obţineau, potrivit unui sondaj din august, realizat de Asociaţia pentru Transparenţă şi Libertate de Expresie, 37% din voturi. INSOMAR a publicat în septembrie un sondaj în care PD a urcat la... 40% din intenţia de vot, iar în octombrie era cotat, într-un alt sondaj, la 42%. Rezultatul campaniei de imagine este evident, în condiţiile în care, deşi democraţii nu au făcut nimic pentru Constanţa, nici măcar în timpul în care s-au aflat la guvernare, partidul a urcat de la 12%-14%, cît întrunea în 2004, la aproape 30%. Preşedintele democraţilor constănţeni a refuzat ieri să comenteze diferenţele dintre scorul electoral anunţat în sondaje şi scorul real de la euroalegeri, preferînd în schimb să facă aprecieri extrem de optimiste legate de rezultatele pe care PD le va obţine în alegerile locale din 2008, acţiune care demarează probabil un nou joc de imagine. Duţu a pronosticat un scor pe judeţ pentru PD de 37%-40% în alegerile locale. Să ne aşteptăm oare, în perioada imediat următoare, la sondaje de opinie care vor poziţiona PD undeva la 80% sau deasupra acestui procent, pentru a se atinge scorul optimist al liderului pediştilor constănţeni? Amintim că nimeni altul decît Stelian Duţu afirma, în vară, că nu are încredere în sondaje, întrucît acestea pot fi măsluite?!?