PD-L, precum untura de peşte

La ora la care citiţi aceste rînduri s-ar putea ca noul guvern să fi prins contur. În momentul în care scriu acest text preşedintele Băsescu dă semne vădite de nervozitate. Mimînd grija pentru ţară, cum numai el ştie să facă şmecheria asta, ne-a anunţat că miercuri, adică astăzi, îl vom cunoaşte pe noul premier. Mai rămîne de văzut dacă rămîne în picioare varianta cooperării dintre PD-L şi PSD, fără UDMR în ecuaţie. E posibil ca, la scurt timp după ce ziarul nostru iese de sub tipar, datele problemei să se fi schimbat în totalitate. Deocamdată, nimic nu este sigur, pentru că totul se învîrte în funcţie de mofturile şi hachiţele lui Băsescu, interesat să-şi asigure un culoar liber la alegerile prezidenţiale, cu contracandidaţi pe post de figuranţi. Înclin să cred că, din acest punct de vedere, preşedintelui îi convine de minune combinaţia cu PSD, singurul partid care i-ar putea pune în faţă obstacole serioase în încercarea sa de a cîştiga un nou mandat de cinci ani la Cotroceni. Cu sau fără PSD, dacă este ca, în cele din urmă, să se schimbe calimera, Băsescu vrea să rămînă preşedinte! Chiar dacă fac pe fiţoşii, strîmbînd din nas, pedeliştii au înghiţit şi ei nada pesedistă. De ochii lumii, plîng după liberali, invocînd victoria închipuită de ei a dreptei ciunge, dar nu au încotro, fiind nevoiţi să parcurgă traseul marcat pe harta politichiei de pixul roşu al prezidentului. Domnul Emil Boc şi-a însuşit de multă vreme lecţia asta, pentru că nu degeaba este el trompeta de la Cotroceni. În luna mai a anului 2007, domnul Boc anunţa că partidul pe care cu onor îl conduce este dispus la negocieri cu PSD pentru priorităţile anunţate în campanie de preşedintele Băsescu - votul uninominal, revizuirea Constituţiei etc., fără a intra la guvernare, preciza domnia sa. Bătînd din călcîie, Emil Boc, omul care face tot timpul “poc” cînd i se trasează sarcini concrete de la Cotroceni, poza, la vremea respectivă, în dracul care fuge de tămîie, declarînd răspicat cum că “PD nu intră la guvernare alături de PSD. Aceasta este teza noastră politică”. Reamintesc că, după acest comentariu, fostul deputat Laurenţiu Mironescu a declarat că s-a ciupit pentru a se trezi din coşmarul cu Boc şi Geoană, după cum titra un ziar local. În privinţa domniei sale, coşmarul adevărat avea să urmeze după alegerile parlamentare. În ceea ce-l priveşte pe domnul Boc, preşedintele i-a întors din nou vorbele, demonstrîndu-i că, în viziunea sa, teoria de partid, în care liderul PD-L excelează, nu are nicio legătură cu practica. Chiar dacă, la ora la care citiţi aceste rînduri, datele problemei s-au schimbat, în sensul, puţin probabil, că PSD a fost înlocuit cu PNL, faptul este consumat. Dacă formula de guvernare amintită rămîne bătută în cuie, PD-L va fi pentru constănţeni precum untura de peşte băgată pe gît cu de-a sila. Declaraţia lui Radu Mazăre în legătură cu această presupusă alianţă vorbeşte de la sine. Cel puţin la Constanţa, este greu de crezut că mecanismele celor două formaţiuni politice vor funcţiona armonios în beneficiul cetăţenilor. Un algoritm politic aberant face ca aripa care a construit să fie obligată să dea mîna cu demolatorii celor mai importante obiective gîndite pentru Constanţa. Atitudinea foştilor parlamentari pedelişti, care s-au opus punerii în practică a unor proiecte gen amenajarea plajelor sau construirea şoselei de coastă, ca să dau doar două exemple, ne scuteşte de prea multe comentarii. Sigur, în calitatea lor de soldaţi umili ai partidului prezidenţial, parlamentarii “contra” au acţionat la ordinul lui “tata mare” de la Cotroceni, care ne-a demonstrat tuturor că este mult mai legat de Botoşani decît de Constanţa. Electoratul a înţeles chestia asta şi îl sfătuiesc să nu se aştepte la prea multe voturi din partea constănţenilor! Mă îndoiesc că, în situaţia în care PSD va intra la guvernare alături de PD-L, proiectele administraţiei constănţene, blocate în timp de Sulfina Barbu, vor avea o soartă mai bună. Intuiesc de pe acum punctele nodale unde pedeliştii se vor da cu fundul de pămînt. Primul măr al discordiei va fi portul Constanţa, ecuaţie în care şi liberalul Ludovic Orban le-a tras clapa constănţenilor. Este cunoscut faptul că Primăria deţine 20 la sută din acţiunile APC, dar acest lucru nu este nici pe placul pedeliştilor. Domnii din PD-L, care au deţinut diverse funcţii de conducere, nu sînt încîntaţi de faptul că primarul Radu Mazăre este interesat să afle cum s-au cheltuit banii în acest sector important de activitate. Şi acestea nu vor fi singurele controverse la Constanţa, unde pedeliştii s-au afirmat ca veritabili demolatori. În opinia mea, ar fi fost mult mai bine ca PSD să rămînă în Opoziţie şi să evite să intre într-o coaliţie otrăvită de Băsescu.