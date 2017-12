GENOCID. „În armată greşeşti o singură dată“, aceasta este o zicală folosită de cei care îi duc pentru prima dată pe soldaţi în poligon. Chiar dacă iau acest proverb mai mult în glumă, viaţa din armată îi învaţă apoi să respecte cu stricteţe acest cod. Peste tot sunt cruci în memoria celor care au greşit o singură dată. Cei care au scăpat, cei care au vrut să fie militari de carieră şi au avut tupeul să iasă la pensie sunt acum îngenunchiaţi de Guvern pentru că au reuşit să supravieţuiască. Noua armă, patentată şi ulterior perfecţionată de preşedintele Traian Băsescu, Legea 119/2010, a făcut până în prezent, doar la nivel oficial, a cincea victimă în rândul pensionarilor militari. Colonelul (r) Ion Sasu, ultimul dintre comandanţii Batalionului 18 Geniu, fosta UM 01212 Basarabi, a murit la scurt timp după ce a completat contestaţia împotriva recalculării care i-a tăiat aproape 60% din pensie. „A plecat de dimineaţă la un coleg, col.(r) Salavat Ainur, colegul său de birou la regimentul de tancuri tot din Basarabi, pentru a completa contestaţia tip. La ora 09.00 a plecat de acolo şi, pentru că era ziua fiicei lui, s-a dus la un hypermarket pentru a cumpăra o floare. Nu a mai apucat, însă, să facă acest lucru. A murit la volan. A fost dus la spital dar nu au mai putut face nimic“, a declarat Daniel Balaur, ginerele col. (r) Sasu. La ora 17.45, cadrele medicale ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au constatat decesul în urma unui stop cardio-respirator provocat de un accident vascular cerebral hemoragic de trunchi. Colonelul Sasu a fost înmormântat ieri. Membrii familiei spun că, pe data de 19 ianuarie, colonelul a primit decizia de recalculare prin care a fost anunţat că de la 4.236 lei, pensia i-a fost redusă la 1.749 lei. Şi asta cu toate că col. (r) Ion Sasu avea 36 de ani de vechime în serviciu consideraţi ca stagiu de cotizare.

RECALCULARE ÎN FUGĂ. La începutul lunii februarie Guvernul va elabora şi promova o ordonanţă de urgenţă privind recalcularea pensiilor militare. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Muntean, a declarat că această mişcare va avea loc până la începutul sesiunii parlamentare. Graba executivului vine după ce preşedintele Traian Băsescu a declarat, duminică, că, urmare a deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), HG 735/2010, care cuprinde normele de aplicare a Legii 119/2010, se suspendă recalcularea pensiilor. Şeful statului a punctat că pensiile recalculate în baza Legii 119 sunt valabile şi că va fi emisă o nouă hotărâre de Guvern pentru metodologia de aplicare a legii. La o zi după ieşirea preşedintelui, membrii coaliţiei de guvernământ au decis să adopte o ordonanţă de urgenţă prin care se va prelungi termenul de recalculare a pensiilor militarilor până la 31 decembrie 2011. De aceste abuzuri se pare că pensionarii militari încadraţi la Ministerul Justiţiei (MJ) au scăpat. Pensiile foştilor angajaţi ai Serviciului Independent de Protecţie şi Anticorupţie din MJ nu pot fi recalculate pe baza adeverinţelor de venit, întrucât documentele necesare emiterii acestora sunt clasificate, iar arhiva este sigilată. Pentru deblocarea situaţiei este necesară desecretizarea documentelor prin hotărâre de Guvern.

ATAC LA PENSIONARI. În cadrul unei emisiuni televizate, miercuri seară, Cozmin Guşă i-a catalogat pe pensionarii militari ca fiind „nişte privilegiaţi care nu aţi făcut nimic tot timpul“. „Dacă veneaţi în ajutorul categoriilor profesionale care au creat valoare în România, care au fost defavorizate anul trecut, v-aş fi apreciat foarte mult. V-aţi apucat să zbieraţi acum că doar drepturile dumneavoastră sunt afectate. Situaţia în România este prea disperată ca să mai accept populisme din astea. Lăsaţi-mă în pace cu armata. De ce ne-aţi apărat? Nu aţi creat nimic, aţi fost nişte obedienţi ai sistemului şi luaţi pensii de 800 şi de 1.000 de euro. Vă rog frumos, fiţi moderaţi“, a adăugat Guşă. Reprezentanţii pensionarilor din armată spun că aceste atacuri vin pentru a „legaliza social“ abuzurile pe care le pregătesc guvernanţii. „Este o prostie. Noi am fost alături de toate categoriile sociale. Am fost în stradă de fiecare dată când s-au făcut abuzuri, fie că ţinta erau cei din sistem sau civili. Le este frică pentru că am început să fim uniţi“, a declarat col. (r) Remus Macovei, preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate – Filiala Constanţa.