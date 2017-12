Performanţe unice pentru Adrian Aciobăniţei

După ce a debutat la 14 ani şi jumătate în prima ligă, iar în acest sezon a jucat pentru prima oară în Liga Campionilor, Adrian Aciobăniţei a continuat seria succeselor la echipa naţională sub 20 de ani a României, cu care a obţinut o calificare meritorie la turneul final al Campionatului European. Performanţa sa este cu atât mai spectaculoasă cu cât este mai mic cu doi ani decât coechipierii săi, urmând să împlinească 17 ani pe 24 august. Chiar şi aşa, extrema de la CVM Tomis Constanţa şi-a asumat rolul de lider al echipei şi a fost cel mai bun jucător în meciul cu Spania, aducând 24 de puncte. “Nici nu ne gândeam că vom învinge Spania. Ne-a ajutat însă enorm sprijinul publicului, dar mai ales faptul că am fost patru jucători de la CVM Tomis în sextetul de bază. Ne ştim foarte bine şi jocul s-a legat perfect. Acum, ne gândim chiar la o medalie la turneul final din Cehia, în august. Sau măcar să încheiem în primele cinci clasate”, a mărturisit Aciobăniţei.

ŞANSĂ PENTRU TREI TITLURI NAŢIONALE În final de sezon, puştiul de 1,96 m are şanse să mai bifeze o performanţă extraordinară şi să câştige trei titluri naţionale cu CVM Tomis. După ce a primit medalia de aur la seniori, Aciobăniţei ar putea să primească aceeaşi distincţie la cadeţi, dar şi la juniori. Astfel, turneul final de cadeţi va începe miercuri, la Baia Mare, unde marea speranţă a voleiului românesc se va duela chiar cu fratele său, Cătălin, care joacă la echipa gazdă. “Va fi un pic ciudat să joc împotriva fratelui meu, dar fie ca cel mai bun să câştige”, mărturiseşte Adrian. Va urma turneul final de la juniori, unde CVM Tomis va juca pe teren propriu. “Nu avem cum să ratăm titlul, pentru că suntem foarte puternici. Am jucat cu echipa de juniori în actualul sezon al ligii secunde de seniori şi am obţinut rezultate bune. Chiar am învins Steaua, la Bucureşti”, a explicat Aciobăniţei.

SPERANŢE PENTRU VIITOR Constănţeanul şi-a făcut deja un plan pentru viitor, prima ţintă fiind un loc de titular la seniorii de la CVM Tomis. “Presiunea este foarte mare, dar trebuie să rezist şi să mă menţin la acelaşi nivel. Am auzit de multe cazuri de sportivi care au făcut senzaţie la juniori şi apoi s-au pierdut. Vreau să mai rămân câţiva ani la CVM Tomis, să progresez, iar apoi să mă transfer la un club important din Europa. În acest moment, m-aş gândi la Turcia, însă lucrurile se schimbă de la an la an în volei”, a spus Aciobăniţei.